Milan, sorpresa di mercato: il colpo dopo l’addio

Sorprese di fine mercato: un addio per far spazio al colpo tanto atteso. Ecco cosa potrebbe succedere in Casa Milan in questi ultimi giorni

E’ un mercato che non regala emozioni quello del Milan. I rossoneri, un po’ come tutte le squadre italiane, non stanno mettendo a segno alcun colpo in questa sessione invernale.

Gennaio rischia, dunque, di chiudersi senza squilli. In realtà il Diavolo lo fece anche la passata stagione: tutti aspettavano l’arrivo di un nuovo difensore ma alla fine Stefano Pioli e la dirigenza decise di puntare su Pierre Kalulu. Una mossa che contribuì parecchio alla conquista del tricolore. Ben presto il francese divenne insostituibile al fianco di Fikayo Tomori.

Nei primi giorni di gennaio si è parlato del possibile arrivo di un nuovo portiere dopo aver messo le mani su Vasquez, colombiano classe 1998, ma le ultime notizie relative a Mike Maignan, spingono a credere che il Diavolo non prenderà un altro estremo difensore. Ciprian Tatarusanu non ha fatto, poi, così male, come in molti sostengono e i portieri proposti non hanno convinto Paolo Maldini e Frederic Massara, che hanno così deciso di continuare a puntare sul rumeno. La speranza, adesso, è che il francese torni davvero per gli ottavi di finale di Champions League.

Sorprese di fine gennaio

Un’operazione di calciomercato a gennaio, in realtà, è ancora possibile, ed è quella legata a Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista, ormai da mesi, non rientra più nei piani del Milan. Il giocatore, voluto con forza dalla dirigenza due estati fa, ha deluso le attese, non riuscendo a convincere Stefano Pioli.

Il Diavolo si sarebbe separato dal giocatore già ad agosto ma Bakayoko ha preferito rimanere a Milano, nonostante le diverse offerte. Offerte che non mancano nemmeno in questo momento, soprattutto dalla Turchia ma che il centrocampista al momento non ha accettato e non è detto che lo faccia. Il Milan, chiaramente, sarebbe ben pronto a liberarsi del suo importante ingaggio.

Nuovo arrivo?

Un addio di Bakayoko potrebbe permettere al Milan di pensare ad un nuovo innesto. Oggi è un’ipotesi poco percorribile ma le vie del mercato, si sa, sono spesso infinite. Chissà dunque che senza il francese, Maldini e Massara non tornino a pensare a Ziyech. Un colpo che rivitalizzerebbe la piazza in un momento non certo facile. L’abbondanza in casa Chelsea, inoltre, fa pensare che il marocchino possa lasciare Londra a prezzo di saldo, già in questa sessione di mercato