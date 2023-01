ML – Milan in corsa per Zaniolo: affare possibile a queste condizioni

Il giornalista italiano ha lanciato un’indiscrezione di mercato che ha del clamoroso. I tifosi rossoneri sono in estati per il possibile acquisto a gennaio…

L’affermazione di Paolo Maldini sul fatto che il Milan non farà mercato a gennaio ha lasciato deluso l’ambiente e tutti i tifosi. Il Direttore Tecnico era stato chiaro nel pre-partita di Milan-Torino, match di Coppa Italia: il Diavolo non ha la minima intenzione di fare investimenti questo inverno, con l’unico obiettivo di mantenere sostenibile l’economia del club.

Il concetto è chiaro. Il Milan deve stringere i denti fino a giugno, aspettare che aumentino gli introiti, e poi concedersi un buon mercato nei mesi estivi. Eppure, è evidente che alla rosa di Stefano Pioli manchino dei tasselli importanti. Ogni reparto avrebbe bisogno di un qualche innesto di maggiore qualità. Il gruppo rossonero è composto da ben 32 giocatori, ma non tutti sono utili alla causa o abbastanza funzionali al progetto e alle idee di Stefano Pioli.

Eppure, come affermato da Maldini, non bisogna aspettarsi alcun acquisto. Ma nelle ultime ore c’è una situazione che sta riguardando da molto vicino il Milan, e che potrebbe cambiare i piani del club. La cessione, ormai programmata dalla Roma, di Nicolò Zaniolo è un fatto che sta coinvolgendo in un modo o in un altro il Diavolo. Piovono ormai conferme.

Milan, piovono conferme: le condizioni

Come vi abbiamo raccontato in questi giorni, e secondo le informazioni raccolte dalla nostra redazione, il Milan si sta dimostrando molto attento alla situazione di Nicolò Zaniolo. Il giocatore, con contratto in scadenza nel 2024, è ormai stato messo alla porta dal club giallorosso. Una cessione, che si vuole concretizzare in questi ultimi giorni di mercato, e dalla quale la Roma vorrebbe guadagnare una cifra intorno ai 40 milioni di euro.

Si sono dimostrati interessati soprattutto i club inglesi, con il Tottenham al primo posto e che ha già avanzato un’offerta di prestito con diritto di riscatto. Il Milan, con Maldini e Massara a rappresentarlo, sta osservando con molta attenzione. Non è una novità che Zaniolo sia un grande desiderio di mercato del duo dirigenziale rossonero, ma il club rossonero avrebbe comunque tentato l’affondo a giugno, non di certo in questo mese di gennaio.

Le cose però potrebbero cambiare in maniera drastica in questi ultimi giorni di mercato. Difatti, secondo le nostre informazioni, il Milan potrebbe prelevare Zaniolo dalla Roma già in questa sessione se le condizioni diventeranno convenienti. In che modo? Magari se i giallorossi aprissero al prestito con diritto di riscatto, così che i rossoneri non debbano mettere a bilancio alcuna spesa. Arriva anche la conferma del giornalista in merito.

Zaniolo: il Milan aspetta l’evolversi della situazione. A fine gennaio, e a condizioni convenienti (magari prestito con diritto di riscatto), può provarci sul serio @MilanLiveIT #SempreMilan — Pasquale La Ragione (@pasqlaragione) January 22, 2023

Difatti, come riportato da Manuele Baiocchini di Sky Sport, la formula del prestito con diritto farebbe entrare in gioco anche il Milan, oltre il Tottenham. E al momento sono proprio queste le destinazioni preferite dal giocatore. Non ci resta che attendere un passo concreto della Roma.