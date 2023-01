ML – Milan, voci non veritiere su coinvolgimento caso plusvalenze

Il Milan smentisce le indiscrezioni di alcuni quotidiani sul coinvolgimento del club nel caso plusvalenze

Sono ore caldissime per il calcio italiano e il caso plusvalenze. Come tutti sanno la Juventus è stata punita duramente con una penalizzazione di 15 punti nell’attuale classifica, rendendo così quasi impossibile la qualificazione alla prossima Champions League.

Il prossimo 22 febbraio ci sarà un nuovo filone e alcune indiscrezioni di stampa hanno parlato di un possibile coinvolgimento anche del Milan. Di questo ne ha parlato il giornalista Alessandro Bonan durante la puntata di Calciomercato – L’Originale di giovedì sera; proprio durante la trasmissione è arrivata una comunicazione del Milan, letta in diretta dallo stesso Bonan, che smentiva qualsiasi tipo di voce.

Nonostante questo, alcuni quotidiani stamattina hanno parlato nuovamente di questa possibilità. Stando a quanto raccolto dalla redazione di MilanLive.it, ancora una volta la società rossonera prende le distanze da queste indiscrezioni e conferma che “si tratta di voci prive di fondamento e non veritiere“.

Ennesima conferma quindi che il Milan non è in alcun modo coinvolto in questa faccenda. Che, come detto, avrà ancora diversi risvolti da qui alle prossime settimane con nuovi filoni e, probabilmente, penalizzazioni. Ma in tutto ciò i rossoneri non c’entrano e sono fuori da qualsiasi tipo di indagine.