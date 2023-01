Yacine Adli, tentativo concreto dalla Serie A: lo vogliono in prestito

Yacine Adli potrebbe lasciare il Milan. Un club di serie A si fa avanti. Possibile periodo in prestito altrove

Non solo campionato. Nel mese di Gennaio mentre la stagione vive la sua fase calda è anche tempo di calciomercato. Anche il Milan è particolarmente attivo. Maldini e Massara studiano le diverse situazioni nel pieno della sessione invernale delle trattative. In particolare tiene banco il futuro di Yacine Adli.

In casa Milan, con il mercato in entrata in fase di stallo per le difficili condizioni economiche generali, a tenere banco sono i rinnovi (su tutti quello di Rafael Leao) e le operazioni in uscita. Maldini e Massara sono concentrati per sfoltire la rosa a disposizione di Pioli. In particolare, la dirigenza deve trovare una giusta sistemazione per tutti i giovani che in rossonero non trovano spazio e hanno bisogno di trovare minutaggio e possibilità di crescita altrove.

Tra questi c’è anche Yacine Adli. Il trequartista francese è stato acquistato dai rossoneri nel 2021 dal Bordeaux, per poi rimanere ai francesi in prestito e iniziare la sua avventura a Milano la scorsa estate. Chiuso da Brahim Diaz e De Ketelaere, il giocatore non ha avuto troppe occasioni per mettersi in mostra quest’anno. In stagione ha collezionato appena 4 presenze per un totale di 114 minuti. Ecco perché il Milan potrebbe decidere di cedere del giocatore per consentirgli di mettersi in mostra. Nel futuro del giocatore potrebbe esserci un altro club di A.

Yacine Adli, futuro lontano dal Milan: c’è la Samp

Come detto, Yacine Adli ha bisogno di una squadra che possa aiutarlo a mettersi in mostra e a coltivare le sue qualità. San Siro, si sa, è piazza esigente e la maglia del Milan pesa. Non è facile imporsi in una rosa di alto livello e per questo il giovane potrebbe andare in una piazza più tranquilla e con meno pressioni.

Il giocatore potrebbe presto accasarsi alla Sampdoria, che nelle ultime ore ha intensificato i contatti per arrivare al francese. I blucerchiati stanno cercando rinforzi per emergere dalla brutta situazione di classifica, che al momento la vede in piena zona retrocessione. I blucerchiati sono al penultimo posto in classifica, con davanti solo la Cremonese.

Yacine Adli potrebbe proprio essere uno di questi rinforzi scelti dai liguri. La Sampdoria avrebbe avviato i contatti con il Milan per portare il giocatore a Genova. Al momento, si tratterebbe solo di un trasferimento temporaneo. I sondaggi sono infatti stati fatti sulla base di un prestito secco, senza alcun obbligo di riscatto. Dopo i sei mesi a Genoa insomma il giocatore tornerebbe regolarmente al Milan per poi rivedere il suo futuro in estate. Una piazza come quella blucerchiata potrebbe davvero aiutarne la crescita, come ovviamente sperano in casa rossonera. La fumata bianca sembra sempre più vicina.