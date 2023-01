Zaniolo, bordata di Mourinho: “Nessuna offerta importante, il 1 febbraio sarà qui”

José Mourinho non risparmia Zaniolo: la bordata del tecnico:”Non sono arrivate offerte. Sarà ancora qui a Febbraio”

E’ rottura tra la Roma e Nicolò Zaniolo. Il giocatore è ormai ai ferri corti con la società e con l’ambiente romanista, e potrebbe lasciare il club già nella sessione di Gennaio. La questione però sembra più complicata del previsto.

In casa Roma continua a tenere banco la situazione legata a Nicolò Zaniolo. La spaccatura tra il giocatore e l’ambiente romanista sembra ormai essere insanabile. Il rifiuto alla convocazione nella gara che i giallorossi hanno giocato e vinto per due reti a zero contro lo Spezia ha fatto rumore, e non è certo un passo che può essere tirato indietro. Il dado, come si dice, è tratto. Per Zaniolo il futuro sembra ormai certamente essere lontano dalla capitale.

Sul giocatore in queste ore sta ragionando la dirigenza romanista, per trovare una soluzione che accontenti tutti e che possa fare rientrare le tensioni che in queste ore sta vivendo l’ambiente romanista. La soluzione più gradita al giocatore, e per certi versi anche alla società che intende risolvere la questione nel più breve tempo possibile, è la cessione in questa stessa sessione di mercato. La questione però potrebbe essere più complicata del previsto.

Mourinho sul futuro di Zaniolo: “Nessuna offerta importante. Sarà ancora qui”

La Roma non intende infatti sottostare a pressioni di nessun genere, né svendere il giocatore. Zaniolo è un asset importante della società e come tale i giallorossi vogliono sul piatto un’offerta che sia soddisfacente.

Zaniolo piace, e molto a diversi club. Il talento giallorosso ha diversi estimatori. In Premier piace soprattutto al Tottenham, mentre in Italia il club più interessato sembra essere il Milan. I giallorossi sono in cerca di un rinforzo per il reparto offensivo, e l’ex Inter piace non poco a Maldini e Massara.

Nessun club, però, sino ad ora sarebbe pronto a sottostare alle richieste della Roma. Complici alcuni pesanti infortuni subiti di recente e la scadenza di contratto con la Roma ravvicinata (nel 2024), alla dirigenza giallorossa non sarebbe arrivata nessuna offerta consistente, come sottolineato dallo stesso Mourinho. “Zaniolo vuole andare via” ha detto il tecnico nel post partita. “Solitamente chi chiede la cessione porta anche un’offerta importante, in questo caso invece c’è poco sul tavolo” ha rivelato il tecnico, che ha lanciato una frecciata non troppo velata al giocatore e al suo entourage in pieno stile Mourinho.

L’allenatore giallorosso ha poi fatto una previsione: secondo lui Zaniolo al termine della finestra invernale di calciomercato sarà ancora un giocatore della Roma. La società giallorossa, come detto, è al lavoro per trovare una soluzione alla questione nei tempi più brevi, ma secondo Mourinho difficilmente arriverà per Zaniolo l’offerta sufficiente a convincere la Roma a privarsi del giocatore.