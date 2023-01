Milan, Maldini non molla: è il colpo estivo

Il calciatore ha rotto con il proprio attuale club e si prepara a cambiare aria. Il Milan non ha ancora mollato l’idea di poterlo prendere. Il punto della situazione

Nel pomeriggio di ieri è andato in scena quello che potrebbe essere l’ultimo atto di una storia d’amore tra il calciatore e il club italiano. Uno dei talenti più importanti della Serie A si prepara così a cambiare aria.

Stiamo chiaramente parlando di Nicolò Zaniolo, che ieri si è tirato fuori dalla trasferta di La Spezia. Il giocatore non prenderà parte all’ultimo match del girone di andata della Serie A, della squadra di José Mourinho. Non è tra i convocati. La scelta, chiaramente, è stata presa dallo stesso Zaniolo, anche se nelle ultime ore le versioni in merito a questa mancata chiamata del giocatore, sono state diverse.

Milan alla finestra

C’è di certo che la storia d’amore tra l’ex Inter e la Roma si può ritenere conclusa. Il contratto di Zaniolo scadrà il 30 giugno 2024 e i giallorossi faranno, dunque, di tutto per cederlo a titolo definitivo. Un’impresa non certo facile vista l’evoluzione della vicenda e un accordo non certo lungo.

Zaniolo è da tempo nel mirino del Milan. I rossoneri chiesero informazioni in estate sul giocatore ma la richiesta superiore ai 50 milioni di euro, chiuse la trattativa prima di aprirsi. Il Milan così decise di andare all-in su Charles De Ketelaere, spendendo un’importante cifra, ben 32 milioni. Il Tempo riporta che il Diavolo sia ancora alla finestra e che in estate potrebbe presentarsi alla porta di Tiago Pinto per trattare il suo acquisto.

Addio immediato

Zaniolo, però, potrebbe lasciare la Roma già durante il calciomercato di gennaio. C’è la Premier League in pressing: l’interesse dell’Arsenal è noto ma i Gunners hanno chiuso per Trossard del Brighton. C’è pure il Tottenham di Fabio Paratici e Antonio Conte ma il futuro di entrambi gli italiani, per motivi diversi, è in bilico. Incertezze che non aiutano a capire quale possa essere il futuro di Zaniolo.

Si parlato anche del Borussia Dortmund e nelle ultime ore è venuto fuori l’interessamento da parte proprio del Brighton, chiamato a sostituire Trossard. Una chiamata di Roberto De Zerbi potrebbe far cambiare il futuro di Zaniolo, pronto a sposare la Premier League. Se ciò non dovesse accadere in estate, il Milan potrebbe fare un tentativo sul finire di questo mercato invernale, altrimenti se ne potrebbe riparlare in estate.