Tatarusanu, l’ex portiere lo difende: “Sono tutte scuse”

Ciprian Tătărușanu spesso oggetto delle critiche dei tifosi. L’opinione dell’ex sul portiere rossonero: “Sono tutte scuse”

Il ruolo del portiere, si sa, è particolarmente delicato. Un errore il più delle volte significa prendere gol, un salvataggio solo aver fatto il proprio lavoro. E’ il membro della squadra “solitario” per eccellenza, colui che spesso si prende gli oneri della sconfitta.

Ne sa qualcosa Ciprian Tătărușanu, trentaquattrenne portiere del Milan. Il feeling tra il portiere rumeno e il Milan non è mai stato dei migliori. “Tata”, arrivato per fare il vice nell’estate del 2020, è stato accolto dallo scetticismo generale dei tifosi. Molti in partenza non erano troppo convinti delle sue prestazioni, ma i “mugugni” sono diventati più incessanti con il passare del tempo.

Complice il pregiudizio e qualche prestazione non proprio esemplare, il portiere è diventato un bersaglio facile per la tifoseria, che poco gli ha perdonato in questi anni nonostante il portiere sia stato uno dei protagonisti dello scudetto della passata stagione, con una prestazione incredibile nel derby contro l’Inter poi risultato decisivo ai fini della vittoria finale dello scudetto. Tante critiche, spesso ingenerose, che però non tolgono alla dedizione del portiere, tra i migliori per esempio nella gara in Supercoppa.

Non aiuta che Tatarusanu debba sostituire un giocatore dalla caratura più che elevata come Mike Maignan. Il portiere francese è uno dei migliori al mondo nel ruolo, e porta diversi punti alla causa rossonera a fine stagione grazie alle sue parate. La sua assenza, inevitabilmente, si sente, e a farne le spese è proprio chi deve sostituirlo.

Tatarusanu, Soviero prende le difese: “Tutte scuse”

A prendere le difese di Tatarusanu è arrivato anche l’ex portiere Salvatore Soviero, che ha sottolineato come le critiche nei confronti del giocatore siano ingenerose. “Sono tutte scuse” ha detto in merito alle critiche rivolte al giocatore: “Lo si può apprezzare o meno come portiere, ma se va male è perché è un periodo in cui tutto giocano male” ha tagliato corto. “Il Milan non va bene da diverso tempo”

Soviero ha sottolineato proprio la gara un Supercoppa del portiere: “Ha fatto interventi importanti” ha detto in merito alla gara contro l’Inter, dove nonostante il passivo pesante Tatarusanu non ha avuto enormi responsabilità sui gol presi ma anzi, ha salvato con ottimi interventi altri possibili pericoli dell’attacco nerazzurro.

Insomma, secondo Soviero non esisterebbe un problema “vice Maignan”, ma semplicemente sarebbe il Milan a non trovarsi in un ottimo momento della sua stagione. “Poi ci sono gli avversari” ha detto, sottolineando come i rossoneri debbano comunque affrontare oppositori di qualità.

Il pubblico, insomma, sarebbe troppo ingeneroso per il portiere. Tatarusanu avrà comunque modo di mettersi ancora in mostra e provare a mettere a tacere le critiche: l’infortunio di Maignan dovrebbe infatti tenerlo fermo ai box ancora qualche settimana.