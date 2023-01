Ultim’ora – Milan, contatti con l’agente di Zaniolo oggi: pronta l’offerta, i dettagli

Il Milan sembra essere davvero interessato all’acquisto Zaniolo, ci sono stati dei contatti: il club ha stabilito le sue condizioni per l’operazione.

Nicolò Zaniolo ha rotto con la Roma e la sua cessione può avvenire già in questa finestra invernale del calciomercato. Non mancano le società pronte ad assicurarselo immediatamente.

La forza economica delle squadre inglesi fa pensare che la Premier League possa essere la destinazione più probabile. Tra le pretendenti più accreditate in questi giorni c’è il Tottenham, dove lavorano gli italiani Fabio Paratici e Antonio Conte. Gli Spurs potrebbero rappresentare una buona soluzione per il calciatore.

Ma sembra esserci anche il concreto interesse da parte del Milan. Da tempo si parla del fatto che Paolo Maldini e Frederic Massara ammirino le qualità dell’ex Inter, dunque non va escluso un tentativo per comprarne il cartellino in questo mese di gennaio.

Calciomercato Milan, affare Zaniolo: le ultime news da Sky

Secondo quanto rivelato da Sky Sport, nelle scorse ore c’è stato un contatto con l’entourage di Zaniolo. Il Milan è disposto a offrire un prestito con obbligo di riscatto legato alla qualificazione in Champions League. La cifra finale per l’acquisto del cartellino, però, non deve essere superiore ai 25 milioni di euro (bonus compresi).

Il Milan adesso deve parlare con la Roma per capire se la cifra può essere ritenuta congrua. Ovviamente, il club giallorosso cercherà di guadagnare il più possibile dalla cessione del calciatore. Non potrà troppo tirare su il prezzo a causa di una scadenza contrattuale (giugno 2024) abbastanza ravvicinata.

Gianluca Di Marzio spiega che l’ex Inter preferirebbe rimanere in Italia. Un trasferimento in maglia rossonera può essere un’ottima soluzione, considerando l’abilità di Pioli nel valorizzare i giovani. A Milano avrebbe spazio per giocare e crescere. L’ambiente è quello giusto per un ragazzo che punta a maturare e ad affermarsi a ottimi livelli.

Zaniolo al Milan: dove giocherebbe?

A livello tattico, nel 4-2-3-1 rossonero Zaniolo si collocherebbe come esterno destro offensivo. In quel ruolo oggi agiscono Alexis Saelemaekers e Junior Messias. L’arrivo del 23enne della Roma rappresenterebbe un buon upgrade.

Il numero 22 giallorosso è stato impiegato anche come trequartista e come seconda punta in questi anni. Può consentire a Pioli più soluzioni. Certamente per il futuro di Zaniolo è fondamentale fare un salto di qualità dal punto di vista mentale. Il suo talento non è mai stato in dubbio, però deve migliorare soprattutto altre cose. Vedremo se sarà al Milan che completerà il processo di maturazione. Sono attese novità a breve.