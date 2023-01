Baldanzi-Milan: l’annuncio che fa impazzire i rossoneri

Il giovane calciatore va godere due volte il tifoso del Milan: servono 20 milioni di euro per strapparlo al proprio club. Il punto della situazione

Per via della Supercoppa Italiana, il diciannovesimo turno di Serie A si chiuderà solo stasera, con il Milan che farà visita alla Lazio. Un’occasione importante per rialzare la testa dopo il pesante ko contro l‘Inter.

I tifosi rossoneri sono distratti dal calciomercato, con le voci insistenti legate al possibile affare legato a Nicolò Zaniolo. Il Milan, un po’ a sorpresa, ha deciso di premere il piede sull’acceleratore e ha voglia di provare a mettere a segno un colpo che rivitalizzerebbe l’ambiente. Non sarà facile, anche perché c’è parecchia distanza tra le parti, ma il tempo, come più volte scritto, gioca a favore del Diavolo.

Ko dell’Inter

Ieri nel frattempo è arrivato, come detto, la sconfitta dei nerazzurri. La festa per la Supercoppa, per Calhanoglu e compagni, è dunque durata poco. L’Inter, rimasta in dieci per l’espulsione di Milan Skriniar, è stata battuta da un Empoli apparso vivo e desideroso di cogliere un successo prestigioso.

E’ stato bravo Zanetti a crederci e a mandare in campo, al momento giusto il giovane Tommaso Baldanzi. Il talento italiano ci ha messo un paio di minuti per trovare la via della rete. Una rete che ha fatto impazzire di gioia i tifosi dell’Empoli, facendo sorridere anche quelli rossoneri.

“Stiamo facendo un bel campionato, questa è la prima impresa e siamo molto contenti – ha ammesso il giocatore ai microfoni di Sky Sport, nel post partita -, la squadra ha risposto bene, abbiamo festeggiato perché siamo contenti. Devo continuare a lavorare e a migliorare, poi vedremo quel che arriverà. Non ho idoli in particolare, cerco di guardare Dybala e altri giocatori che ricoprono il mio ruolo per prendere alcuni spunti. Da piccolo facevo il tifo per il Milan“.

Cuore rossonero

L’ultima battuta non è chiaramente passata inosservata, con i tifosi del Milan che hanno gioito così due volte. E’ stato un rossonero a punire l’Inter e sui social sono iniziati a spopolare messaggi che invitano la dirigenza ad acquistare il giocatore: “Maldini portaci Baldanzi!”.

Il classe 2003 di Poggibonsi è l’ultima stella del club toscano. E’ soprattutto un trequartista e nella stagione in corso, oltre alla rete contro l’Inter a San Siro, si è ripetuto in altre tre circostanze, contro il Verona, il Sassuolo e l‘Udinese. Un bottino niente male per un giocatore di soli 19 anni che ha disputato appena 596 minuti in Serie A. Chi volesse prenderlo dovrà sborsare almeno 20 milioni di euro.