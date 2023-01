Calciomercato Milan, colpo dal Newcastle: è un ritorno di fiamma

Spunta un nome nuovo per il reparto offensivo del Milan: si tratta di un esterno che gioca in Premier e già in passato finì nel mirino rossonero.

Il calciomercato in entrata del Milan potrebbe regalare almeno un altro rinforzo, dopo l’arrivo di Devis Vasquez. Nonostante le iniziali smentite di Paolo Maldini e Stefano Pioli, sembra che la società si stia muovendo per prendere un innesto.

Il nome forte di queste ore è Nicolò Zaniolo, in uscita dalla Roma. Il club rossonero ha offerto un prestito oneroso con diritto di riscatto che diventa obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. La cifra complessiva dell’operazione dovrebbe aggirarsi sui 25 milioni di euro.

Al momento non c’è l’accordo. La Roma punta a incassare più soldi possibili dalla cessione del giocatore, che interessa anche a squadre della Premier League. Forse bisognerà attendere gli ultimi tre-quattro giorni di questa finestra invernale del mercato per capire quale sarà effettivamente il futuro dell’ex Inter.

Calciomercato Milan, idea dalla Premier League

Ovviamente, non c’è solo Zaniolo nella lista dei possibili rinforzi del Milan. Il 23enne giallorosso è uno dei talenti che piacciono alla dirigenza, però per prenderlo non si andrà oltre una determinata spesa. Le condizioni fissate sono abbastanza chiare.

Stando a quanto rivelato da Tuttomercatoweb.com, tra le idee rossonere c’è anche Allan Saint-Maximin. Il 25enne francese milita nel Newcastle United, dove non è più ritenuto indispensabile. Aveva iniziato la stagione da titolare, poi ha avuto un infortunio muscolare e al rientro non è riuscito a riprendersi il posto. L’allenatore Eddie Howe gli preferisce altri giocatori.

Quello di Saint-Maximin non è un nome nuovo nelle cronache del calciomercato del Milan. Era il gennaio 2019 quando Leonardo, allora dirigente rossonero, aveva provato a prenderlo dal Nizza. Un tentativo che non ebbe successo e nell’estate seguente il giocatore finì in Inghilterra per 18 milioni.

Saint-Maximin: ruolo e caratteristiche tecniche

Il francese è un esterno offensivo che predilige agire sulla fascia sinistra, da dove poi può accentrarsi per rendersi pericoloso con il piede destro. È più un’alternativa a Rafael Leao che all’acquisto di Zaniolo, anche se è stato impiegato pure a destra o da seconda punta in questi anni.

È molto veloce e abile nel dribbling. Alto 1,73 m, è un giocatore di buona personalità e che è maturato parecchio durante l’esperienza al Newcastle United. A volte dovrebbe essere più concreto negli ultimi 20 metri. Sicuramente sarebbe utile al reparto offensivo di Pioli.

Secondo il sito specializzato Transfermarkt, il suo cartellino vale 40 milioni. Per l’immediato impensabile un investimento da parte del Milan, che si farebbe avanti solo in prestito. Da capire se i Magpies siano aperti a discutere di una eventuale cessione dell’ex Nizza.