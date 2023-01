Lazio-Milan, streaming e diretta tv: dove vedere il match oggi

Lazio-Milan chiude il girone di andata della Serie A. Le indicazioni su dove vedere il match di martedì 24 gennaio. Calcio d’inizio alle 20.45

E’ l’ultimo match del girone di andata della Serie A. Una sfida davvero importante quella tra Lazio e Milan che assegna punti importanti per le zone alte della classifica tra quel che resta della lotta Scudetto e una corsa Champions che, con la penalizzazione della Juventus, è diventata alquanto intricata.

Ad arricchire le motivazioni in campo delle due squadre, il sorprendente ko dell’Inter contro l’Empoli. Con una vittoria, il Milan si porterebbe a +4 dai Cugini in attesa del Derby del 5 febbraio. La Lazio invece aggancerebbe i nerazzurri, portandosi a una sola lunghezza dal secondo posto ancora occupato dal Milan.

Un Lazio-Milan, quello di stasera, con importanti assenze da entrambe le parti. I rossoneri devono rinunciare a Maignan e a Theo Hernandez oltre ai lungo degenti Florenzi e Ibrahimovic. Per i padroni di casa, invece, fuori Immobile per infortunio.

Scelte fatte per il Milan. Ci sarà Dest al posto di Hernandez. Saelemaekers torna sulla destra al posto di Messias, titolare in Supercoppa. In attacco Giroud di nuovo titolare con Leao e Diaz a supporto. Nella Lazio, Immobile sarà sostituito come prima punta da Felipe Anderson con Zaccagni e Pedro esterni.

Lazio-Milan dove vederla in streaming e in diretta tv

Lazio-Milan si gioca martedì 24 gennaio con calcio d’inizio alle 20.45. Il match è un’esclusiva di Dazn che trasmetterà l’evento in streaming tramite l’applicazione disponibile per smart tv, smartphone, tablet, Amazon Fire Stick, decoder Sky Q e Tim Vision, Apple Tv e console di gioco.

Per chi ha sottoscritto la relativa opzione a 5€ in più al mese sul costo dell’abbonamento, Lazio-Milan sarà visibile in diretta tv anche su Zona Dazn, il canale ricevibile alla posizione 214 del decoder Sky. In telecronaca Stefano Borghi con Simone Tiribocchi. Al termine del match, highlights, interviste e approfondimenti con Giorgia Rossi e Dario Marcolin.

Gli highlights con la sintesi e le immagini salienti di Lazio-Milan saranno visibili in seconda serata anche nelle edizioni di Sky Sport 24 e nel corso di Calciomercato l’Originale condotto, dalle 23, da Alessandro Bonan.

Dopo la Lazio, il Milan tornerà in campo domenica 29 gennaio, a San Siro, contro il Sassuolo nel match delle 12.30. La sfida con i neroverdi sarà trasmessa in simulcast su Sky Sport e Dazn. Quest’ultima, invece, avrà l’esclusiva assoluta del Derby di ritorno in campionato contro l’Inter in programma domenica 5 febbraio, in posticipo, alle 20.45.