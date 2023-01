Zaniolo al Milan, l’annuncio di Ricky Massara: “Vedremo se…”

Le parole di Ricky Massara, direttore sportivo rossonero, prima dell’inizio di Lazio-Milan, match valido per la 19.a giornata di Serie A.

Oggi è il giorno di Lazio-Milan, gara molto importante per la squadra rossonera. Pioli e compagnia hanno bisogno di risollevarsi dopo la sconfitta di Supercoppa e dimenticare il recente passato nebuloso.

Prima dell’inizio del match, Frederic Massara, ha parlato ai microfoni di DAZN per commentare la sfida dell’Olimpico e non soltanto.

Sulle delusioni recenti del Milan: “La sconfitta in Supercoppa è stata assimilata, ora dobbiamo tornare in forze. Ci siamo sempre rigenerati nelle difficoltà. La Lazio è un’avversaria fortissima, cercheremo di fare il meglio possibile e non sarà facile”.

La trattativa per Zaniolo: “Siamo concentrati sulla partita e sul nostro campionato. Il mercato è aperto ma noi non abbiamo esigenze particolari. Vedremo se ci saranno opportunità da qui alla fine. Ma è difficile”.

Sulle opportunità per migliorare la rosa: “Abbiamo un organico forte, con un allenatore importante. Siamo competitivi ai massimi livelli, siamo sereni e recupereremo anche giocatori importanti dagli infortuni. Siamo molto fiduciosi per la seconda parte di campionato”.