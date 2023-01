Milan, piove sul bagnato: salterà il Sassuolo per squalifica

Una ammonizione pesante per il Milan: il calciatore rossonero salterà per squalifica la prossima partita di campionato contro il Sassuolo.

Una serata davvero devastante, in negativo. Il Milan è crollato per 4-0 sul campo della Lazio. Un’occasione per dimenticare la sconfitta in Supercoppa a Riyad che invece è diventato un incubo totale.

Oltre al k.o. pesantissimo, il Milan deve anche appurare un’altra debacle interna. Infatti un titolarissimo di mister Pioli sarà indisponibile per la prossima gara di campionato.

Ismael Bennacer è stato ammonito durante Lazio-Milan. Il numero 4 rossonero era diffidato e dunque, automaticamente, arriverà la squalifica per un turno che gli farà saltare il match contro il Sassuolo di domenica prossima.

Pioli dunque non avrà a disposizione il suo regista, da poche settimane premiato col rinnovo di contratto fino al 2027. Il tecnico del Milan avrà cinque giorni per capire con chi sostituire l’algerino, magari con uno tra Pobega ed il rientrante Krunic, entrambi rimasti in panchina questa sera.