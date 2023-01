Milan, se arriva Zaniolo può salutare: ipotesi in Serie A?

Se il giallorosso dovesse arrivare alla corte di Pioli, il brasiliano potrebbe anche lasciare Milanello: potrebbe esserci un indizio

Questa ultima settimana del calciomercato invernale può davvero accendersi in casa Milan. Dopo l’arrivo di Vasquez dal Club Guaranì, non sembrava che i rossoneri avessero intenzione di fare altre operazioni in entrata, eppure un’occasione può cambiare le cose.

Tutta ruota ovviamente attorno alla volontà di Nicolò Zaniolo di lasciare la Roma in questa sessione di gennaio. Il 23enne non è stato convocato da José Mourinho domenica scorsa per la trasferta contro lo Spezia e la società ora si sta muovendo per piazzarlo al più presto e monetizzare dalla sua cessione. Il trequartista ex Inter infatti ha il contratto in scadenza nel giugno 2024 e i capitolini rischiano quindi di perderlo a zero l’anno prossimo.

Il Milan si è già mosso per capire i margini per un potenziale colpo e ha riscontrato il gradimento del calciatore, ma con la Roma la trattativa resta difficile. Gli ostacoli riguardano siano le cifre, con le richieste troppo alte da parte di Tiago Pinto, che la formula. Ad ogni modo, se Zaniolo dovesse davvero arrivare a rinforzare la rosa di Stefano Pioli, c’è un elemento che potrebbe fine immediatamente sul mercato.

Ci riferiamo a Junior Messias, che a quel punto verrebbe chiuso nel suo ruolo proprio dal classe ’99. L’ex Crotone ha le sue stesse caratteristiche e potrebbe vedersi ridurre notevolmente lo spazio in tal caso.

Il Monza potrebbe tornare su Messias

Con Zaniolo alla Roma c’è quindi la possibilità di veder partire subito Messias. Un’indicazione in tal senso è data dall’incontro in giornata nella Capitale fra il suo agente, Gabriele Giuffrida, e la società rossonera.

Per lui le pretendenti non mancherebbero, e ce ne è una anche in Serie A, ovvero il Monza di Berlusconi. Il club brianzolo sta disputando un campionato importante e ora va a caccia di una salvezza che solo qualche mese fa appariva insperata. Con Palladino in panchina i biancorossi stanno andando molto forti, ma qualche innesto sul mercato potrebbe far comodo.

Dell’ipotesi Monza per Messias se ne era già parlato la scorsa estate, prima che il Diavolo decidesse di riscattare il trentunenne, che era in prestito dal Crotone. L’esterno mancino è sempre piaciuto all’ad dei brianzoli, Adriano Galliani, che ora potrebbe anche riprovare l’affondo. Anche perché è saltato il possibile arrivo di Josip Brekalo in Lombardia.

Un’altra squadra che nel mercato estivo si era interessata a Messias era il Torino, ma Juric sembra aver trovato la quadra sulla trequarti con Miranchuk, Vlasic e Radonjic.