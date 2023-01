Non solo Zaniolo: doppio colpo giallorosso per il Milan

Il Milan potrebbe mettere a segno il doppio colpo dalla Roma: non solo Zaniolo. Ecco un’altra idea per il club rossonero: è sfida all’Inter

E’ vigilia di campionato per il Milan di Stefano Pioli, che domani farà visita alla Lazio di Maurizio Sarri. L’obiettivo è rialzare la testa dopo il pesante ko contro l’Inter.

Il momento in casa rossonera è complicato e la sconfitta in Supercoppa Italiana non ha fatto altro che certificarlo. Il Diavolo, infatti, era reduce dai pareggi, in Serie A, contro Roma e Lecce, e dalla eliminazione dalla Coppa Italia, per mano del Torino. Un periodo complicato che ha messo in luce i difetti della squadra.

Tutti, in questi giorni, sono così finiti nel mirino della critica, dal tecnico ai calciatori. Il Milan ha mostrato problemi a segnare: se non lo fa Rafael Leao o Olivier Giroud, tutto si complica terribilmente.

Problemi in difesa

Ma le difficoltà sono state diverse anche in difesa. Nonostante in queste partite non abbia commesso errori, Ciprian Tatarusanu non ha certo offerto le stesse garanzie di Mike Maignan. La retroguardia non è più sicura come un tempo e gli errori individuali, prima di Kalulu, poi di Tomori, hanno pesato tantissimo.

Il francese e l’inglese sono due dei pilastri che hanno permesso di conquistare lo Scudetto. Quest’anno qualche sbavatura di troppo, senza però avere la possibilità di tirare il fiato. Questo perché le alternative non offrono garanzie. Lo ha dimostrato anche Simon Kjaer, che ha giocato (male) contro l’Inter. Purtroppo il danese non è più quello ammirato prima del brutto infortunio e l’assenza di Romagnoli sta così pesando ancora di più.

Nuovo colpo

Non è da escludere, dunque, che il Milan in estate decida di affidarsi ad un nuovo difensore esperto, che possa guidare il reparto nei momenti più complicato. Nelle scorse ore è stato accostato al Diavolo Stefan de Vrij. L’olandese non ha ancora rinnovato il proprio contratto con l’Inter e un suo approdo sull’altra sponda di Milano è stato ipotizzato da DAZN.

Le possibilità in difesa, a parametro zero, però, non sembrano mancare. Chissà che il Milan non decida di interessarsi anche a Chris Smalling. L’inglese sta dimostrando a Roma di essere un giocatore importante. E’ lui a dirigere la retroguardia di Jose Mourinho. I giallorossi e l’entourage del calciatore non hanno ancora trovato un accordo per il prolungamento e ci sta pensando seriamente l’Inter. Servono 3/4 milioni di euro netti a stagione per ottenere il sì di Smalling. Zaniolo potrebbe dunque non essere l’unico giocatore della Roma a finire in orbita Milan