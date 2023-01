Calciomercato Milan, ora può partire: due squadre lo hanno richiesto

Il portiere non fa parte dei piani dell’allenatore e può salutare in questi ultimi giorni di mercato: due club hanno chiesto informazioni

Manca appena una settimana alla fine della sessione invernale del calciomercato e in casa Milan ci sono ancora diverse situazioni in ballo da questo punto di vista. Saranno pertanto giorni molto intensi per Paolo Maldini e Frederic Massara.

Il tema centrale di queste ultime ore riguarda il possibile assalto del club rossonero al trequartista della Roma, Nicolò Zaniolo. Il giovane talento dei giallorossi ha manifestato l’intenzione di voler lasciare la Capitale e il Diavolo si è fatto avanti, con la speranza di riuscire a strappare un prestito dalla società capitolina.

Occhio però anche alle altre situazioni di mercato, in particolare per quanto riguarda quelle in uscita. Sul piede di partenza ci sono alcuni elementi che sono finiti ai margini della rosa di Stefano Pioli e che possono salutare per andare altrove. Pensiamo ad esempio a Bakayoko, chiuso a centrocampo dai Vari Tonali, Bennacer, Pobega e Vranckx, ma non solo.

Negli ultimi giorni di mercato può muoversi qualcosa in uscita anche per quanto riguarda i portieri. Con l’arrivo di Devis Vasquez infatti ora l’addio di Antonio Mirante è più probabile.

Mirante cercato da Cagliari e Cremonese

Il 39enne adesso è diventato di fatto il quarto portiere dei rossoneri perché nelle gerarchie il nuovo acquisto colombiano è certamente avanti. La sua permanenza non è quindi più scontata e c’è qualche interessa per lui.

Nonostante Pioli abbia sempre assicurato di aver fiducia anche in lui, il classe ’83 non rappresenta di certo una soluzione primaria per difendere i pali rossoneri. In questi ultimi giorni di mercato potrebbe quindi concretizzarsi una cessione. Stando a quanto riportato da Nicolò Schira sul proprio account Twitter, sono ben due le squadre che hanno chiesto informazioni per Mirante. Si tratta della Cremonese e del Cagliari.

I lombardi sono impegnati nella lotta salvezza in Serie A e hanno bisogno di affidarsi ad un estremo difensore di esperienza. Nonostante ci sia al momento un giovane interessante come Carnesecchi. I sardi invece sono in piena zona playoff e credono ancora nella possibilità di raggiungere la promozione. E’ possibile che Claudio Ranieri, nuovo tecnico dei rossoblù, abbia richiesto al club un profilo come il suo.