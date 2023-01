Highlights Lazio-Milan, gol e sintesi della partita di Serie A (VIDEO)

Gli highlights di Lazio-Milan, gol e sintesi della partita di Serie A allo stadio Olimpico di Roma. Un 4-0 senza diritto di replica per la squadra di Sarri

Il Milan cade malissimo all’Olimpico contro la Lazio nella 19^ giornata di Serie A, l’ultima del girone di andata.

Dopo la sconfitta contro l’Inter in finale di Supercoppa, è arrivata un’altra delusione per i tifosi e l’ennesima imbarcata: 4-0 dalla Lazio di Maurizio Sarri, autore di una prestazione maiuscola.

Il primo tempo

Come contro il Lecce e l’Inter, la partita si mette subito male: il Milan ha subito di nuovo due gol nel primo tempo. La prima rete è di Milinkovic–Savic dopo nemmeno tre minuti: azione da sinistra, palla al centro per il centrocampista che spiazza Tatarusanu sul suo palo. Esattamente come successo al Via del Mare e anche a Riad: una piaga che Stefano Pioli, a quanto pare, non è ancora riuscito a risolvere. Ma ancora: intorno alla mezz’ora arriva anche il 2-0, stavolta da destra con Dest che si perde l’inserimento alle spalle di Marusic. Il tiro del terzino finisce sul palo e sulla ribattuta Zaccagni brucia tutti e firma il raddoppio. Si conclude il primo tempo proprio come le ultime due partite: con il Milan sotto di due reti a zero e con tanta confusione.

Il secondo tempo

I rossoneri iniziano bene la ripresa con qualche timidi tentativo nei pressi di Provedel, con Rafael Leao ovviamente fra i più pericolosi. Ma la Lazio si difende benissimo e quando riparte è davvero spettacolare. Intanto è entrato Kjaer al posto dell’infortunato Tomori: il danese sbaglia in fase di impostazione, i biancocelesti ribaltano velocemente la situazione con Felipe Anderson e Kalulu fa fallo in area di rigore su Pedro ed è penalty: Luis Alberto lo realizza ed è 3-0. Ad un quarto d’ora dalla fine arriva anche il 4-0 con Felipe Anderson, che corona così una prestazione maiuscola, sua e di tutta la squadra.