Milan, colpo Zaniolo: “Si può chiudere in 48 ore”

Il Milan accelera per Zaniolo. I rossoneri sempre più vicini all’attaccante della Roma. La chiusura può arrivare entro 48 ore

Il Milan e Nicolò Zaniolo secondo le ultime indiscrezioni di mercato sarebbero sempre più vicini. La rottura tra l’attaccante e la Roma ha spianato le porte ai rossoneri, che ora vorrebbero lanciare l’assalto decisivo.

Nicolò Zaniolo in rossonero? E’ un rumor di mercato che si rincorre ormai da diverso tempo. Il Milan, in fondo, cerca da tempo un “padrone” per la fascia destra del tridente offensivo di Pioli, e nella lista della dirigenza rossonera c’è da tempo segnato il nome di Zaniolo. Il Milan è sempre attento ai giovani talenti, i radar su uno dei talenti italiani più promettenti non possono quindi che essere accesi.

A spianare le porte ai rossoneri in una trattativa che sembrava troppo onerosa e complicata – vista la volontà della Roma di trattenere il giocatore e gli alti costi dell’operazione – è stata la spaccatura netta tra Zaniolo e l’ambiente giallorosso. Il giocatore dopo aver chiesto la cessione ed avere rifiutato la convocazione di Mourinho per l’ultima giornata di campionato è ormai un separato in casa.

Su di lui sembrava forte l’interesse del Tottenham, che però ha virato su altri obbiettivi. Ecco allora che il Milan torna ad essere la pista più calda. Il tempo gioca a favore dei rossoneri: la Roma ha bisogno di risolvere la situazione di tensione, che ha generato una certa apprensione in tutto l’ambiente, nel più breve tempo possibile per riportare serenità nello spogliatoio. Questo potrebbe ammorbidire e non poco le posizioni dei giallorossi. E adesso la fiducia sulla buona riuscita dell’operazione inizia a crescere.

Il Milan accelera per Zaniolo: Maldini convinto, pronto l’assalto

Il Milan secondo quanto riportato da Tuttomercatoweb avrebbe proposto ai giallorossi un prestito con obbligo di riscatto fissato a 23 milioni. Non esattamente la cifra richiesta dalla Roma, che nonostante tutto non vorrebbe svendere uno dei propri asset più importanti e punterebbe ad incassare qualcosina in più dalla sua cessione. Il Milan, però, sarebbe fiducioso di riuscire ad abbattere i muri dei giallorossi e a chiudere le operazioni nel giro di quarantotto ore, o al più tardi nella giornata di Lunedi.

Zaniolo, dunque, sarebbe sempre più vicino a vestire la maglia rossonera, anche grazie ad uno “sponsor” d’eccezione all’interno del mondo milanista, che in queste ore sta spingendo molto per l’arrivo del giocatore. Si tratta di Paolo Maldini, che si sarebbe fatto garante dell’operazione per portare a Milano il giocatore. La leggenda rossonera si sarebbe confrontato anche con Zlatan Ibrahimovic sul temperamento focoso di Zaniolo, che diversi grattacapi ha dato in passato a società ed allenatori.

A Milanello c’è fiducia di riuscire con l’aiuto di tutti a “smussare” il carattere del giocatore e gestirlo in maniera intelligente, permettendogli di fare quel salto di qualità definitivo che ancora manca per essere un giocatore davvero top.