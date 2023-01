Milan, la cessione non arriva: si è preso altro tempo per riflettere

Il centrocampista non ha ancora accettato la destinazione e si è preso un altro po’ di tempo per riflettere sul futuro: il Milan aspetta

Sono gli ultimi giorni del mese di gennaio e il mercato si sta accendendo. Anche il Milan sta lavorando su alcune situazioni, in entrata con il tentativo per Zaniolo, ma anche in uscita.

La situazione in casa rossonero al momento è particolarmente delicata a causa della serie di risultati negativi inanellata dalla squadra di Stefano Pioli. La dirigenza spera di poter dare un rinforzo al proprio tecnico con un’operazione importante sul gong del mercato invernale, ma allo stesso tempo c’è da guardare alle uscite. Più di qualche giocatore infatti è finito da tempo ai margini e non rientra più nel progetto tecnico.

Nelle ultime ore si era parlato di alcune possibilità per Mirante. Un altro giocatore che da diverse settimane è in uscita è invece Tiemoué Bakayoko. Il centrocampista francese non ha praticamente mai trovato spazio quest’anno perché nel suo ruolo il tecnico considera Tonali e Bennacer degli intoccambili. Come prime alternative ci sono poi Pobega e Krunic, mentre ogni tanto trova minutaggio anche Vranckx.

Nessuna chance invece per il 28enne che, proprio come Adli, non ha convinto in questa prima parte di stagione, anche a causa di qualche infortunio. Milan e Chelsea sono infatti disposti a farlo andare a giocare altrove senza richieste economiche per il suo cartellino.

Bakayoko non ha ancora accettato l’Adana

Bakayoko era tornato in rossonero un anno e mezzo fa dopo la prima esperienza del 2018. Il Milan aveva trovato un accordo con il Chelsea per riportarlo a Milanello con la formula del prestito biennale.

La sua seconda avventura al Diavolo non è però andata come ci si aspettava. Ora mancano sei mesi dalla fine del prestito, ma il club rossonero vuole lasciare andare il classe ’94 già ora e ha lavorato per trovargli una nuova destinazione. Il calciatore non è mai stato particolarmente propenso a lasciare Milano in anticipo, anche ora che è arrivata una proposta.

L’offerta è arrivata infatti dall’Adana Demirspor, club turco allenato dall’ex tecnico rossonero Vincenzo Montella. Qualche giorno fa sembrava praticamente fatta per il trasferimento del centrocampista, ma così non è. Gianluca Di Marzio ha riportato che il calciatore è ancora dubbioso sulla destinazione e si è preso un po’ di tempo per riflettere.