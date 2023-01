ML – Calabria e Theo Hernandez verso il Sassuolo: il punto della situazione

Buone notizie per i due calciatori, che hanno messo nel mirino il Sassuolo. Le loro condizioni non preoccupano: il punto della situazione

E’ tempo di lavorare duro in casa Milan. La squadra di Stefano sta attraversando un periodo di crisi che non sembra avere fine. Dopo i passi falsi contro Lecce e Roma e il ko in Coppa Italia contro il Torino, sono arrivate le pesantissime sconfitte contro l‘Inter e la Lazio. Ieri si è toccando il fondo, ci vorrà un’analisi profonda per capire quali sono i problemi del Milan.

Oggi non funziona nulla e il Milan che ha conquistato lo Scudetto non esiste più. Troppo fragile in difesa, inconcludente in attacco e reparti scollegati. Serve svegliarsi, serve imboccare la strada giusta per rialzarsi. Non sarà facile ma Pioli dovrà trovare una soluzione insieme a Paolo Maldini e Frederic Massara per non gettare via tutto. Serve coraggio di cambiare, serve ritrovare quegli uomini che stanno mancando terribilmente.

Ma in casa Milan continua a piovere sul bagnato. Nella giornata di ieri si è fermato Fikayo Tomori, che come raccontato qualche ora fa, si è sottoposto agli esami del caso che hanno evidenziato una lesione di un muscolo rotatore dell’anca sinistra. Le sue condizioni verranno valutate fra una settimana ma appare evidente che l’inglese sarà costretto a saltare le prossime partite. Bisognerà capire se farà in tempo per esserci per il match di Champions League contro il Tottenham. Davvero complicato vederlo in campo, invece, già per il derby di campionato.

Nessun problema

Le buone notizie da Milanello sono legate a Davide Calabria. Il terzino ha lasciato il campo dell’Olimpico malconcio ma fortunatamente per lui nessun guaio serio. Solo una botta.

Oggi – come appreso da MilanLive.it – ha lavorato in palestra come gli altri calciatori che hanno giocato dal primo minuto. Non c’è preoccupazione e domani, se non dovessero esserci novità, è pronto a tornare ad allenarsi con il resto del gruppo.

Speranza rossonera

Ha buone possibilità che lo faccia anche Theo Hernandez. I tifosi sono preoccupati per le condizioni del terzino francese, che si è fermato alla vigilia del match contro la Lazio per un affaticamento. Oggi ha lavorato a parte ma per lui non sono previsti esami. La speranza è di vederlo in campo con il resto dei compagni. Stefano Pioli si augura di poter aver a disposizione i due terzini per il match casalingo di domenica contro l’Atalanta, in programma alle 12.30