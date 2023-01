ANSA – Cessione Milan, la Procura indaga: acquisizione di documenti in corso

Notizia shock per il Milan e per l’ambiente rossonero. Pare che la Procura di Milano abbia aperto un’indagine nell’ambito della cessione del club da Elliott a RedBird.

Novità che rischia di scuotere ulteriormente l’ambiente Milan. E’ di qualche minuto fa la notizia di un’indagine aperta dalla Procura di Milano che riguarda direttamente la società di via Aldo Rossi.

Come riportato dall’Ansa, il Nucleo speciale di polizia valutaria della Guardia di Finanza sta effettuando acquisizioni nell’ambito di un’inchiesta con al centro la vendita del Milan dal fondo Elliott a RedBird di Gerry Cardinale dell’agosto scorso.

La GdF non starebbe perquisendo la sede di Casa Milan, bensì altri luoghi in cui si sarebbe consumato di fatto l’accordo ufficiale per il passaggio di proprietà, avvenuto ad agosto scorso. Con il club passato dal fondo anglo-americano della famiglia Singer a quello statunitense specializzato in investimento sportivi RedBird.

Indagine sulla cessione Milan: c’è dietro la denuncia di Blue Sky

L’indagine in questione sembra partire da un esposto dell’ex socio di minoranza nella gestione del club, la società lussemburghese Blue Skye, che ha ammesso tramite gli amministratori D’Avanzo e Cerchione di essere stata scavalcata nelle decisioni sulla vendita delle quote Milan.

Già lo scorso settembre Blue Skye aveva rinunciato al ricorso cautelare presentato al tribunale di Milano bloccare la vendita del club rossonero da Elliott a RedBird di Gerry Cardinale.

Tuttavia, l’ex socio di minoranza di Elliott si aveva presentato altre azioni legali, a partire da una causa nel merito, intentata il 9 settembre scorso, con cui chiedeva “l’accertamento della invalidità della rinuncia” al pegno “esistente in favore di Project Redblack”, società veicolo costituita nel 2017 per l’operazione di investimento nel Milan e in cui entrò all’epoca Blue Skye.

Il fascicolo del pm di Milano Giovanni Polizzi e dell’aggiunto Maurizio Romanelli al momento è a carico di ignoti e ipotizza una presunta appropriazione indebita: al momento non risultano indagati. Come detto la denuncia di Blue Sky, che si dichiara non informata sui fatti nell’ambito dell’operazione finanziaria, passa dall’azione civile a quella penale, visto che il primo grado non era stato preso in considerazione.