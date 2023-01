Lazio-Milan 4-0, ma la Curva Sud continua a cantare: brividi all’Olimpico (VIDEO)

I tifosi sono gli unici a vincere. La Curva Sud applaudita dal Milan. Ecco il video da brividi postato dal club rossonero sui propri canali ufficiali

E’ un momento davvero complicato per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri non sanno più vincere, mostrandosi fragili in tutti i reparti. Anche la partita contro la Lazio ha dimostrato che Tonali e compagni hanno perso ogni certezza.

Il Diavolo è fragile in difesa, troppo facile per gli avversari riuscire a trovare la via della rete, e inconcludente in avanti. Leao e soprattutto Giroud non vedono più la porta e la squadra non è più compatta. I problemi per il Milan sono davvero tantissimi ma serve rialzare la testa.

Bisogna farlo subito, già contro il Sassuolo, domenica alle ore 12.30. Il Milan ha bisogno di fare punti e mostrare i primi segnali di reazione, per non rischiare di buttare via anche la Champions League. Ritrovare gli uomini chiave del successo sarà fondamentale: così toccherà ancora una volta a Zlatan Ibrahimovic e Mike Maignan provare a ricaricare le pile di un gruppo davvero spento. Il Milan non può essere quello visto contro l’Inter e con la Lazio. Piangersi addosso è alquanto inutile. Bisogna reagire fin da subito.

Tifosi top

I rossoneri lo devono fare per chi ci crede ancora, per chi non ha mai mollato, per chi ha incitato la squadra fino alla fine, per chi è riuscito a vincere nonostante un 4 a 0 pesantissimo. Stiamo chiaramente parlando dei tifosi della Curva Sud, presenti in massa, anche all’Olimpico. Non hanno smesso di cantare sostenendo la squadra.

Il Milan così gli ha voluto dedicare un post, sul proprio canale Instagram, mostrando le immagini dei calciatori che giustamente applaudono la Curva. Bisogna ripartire da qui, dai tifosi che non hanno alcuna intenzione di mollare.

Ecco il video