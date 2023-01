Milan, affare Zaniolo: l’annuncio di Di Marzio

L’esperto di mercato ha rivelato l’ultima notizia nell’ambito della trattativa fra il Diavolo e il club giallorosso

Nelle ultime ore ci sono numerose voci sul mercato del Milan, che riguardano soprattutto l’obiettivo in entrata per rinforzare il reparto offensivo. I profili in ballo sono più di uno, ma la situazione comincia a prendere una piega ben definita.

In questi ultimi giorni la società rossonera è intenzionata a regalare un elemento importante a Stefano Pioli per la trequarti, per aiutare l’allenatore a uscire da questo momento difficile. Un rinforzo che possa far rifiatare giocatori che hanno giocato tanto e che possa rappresentare un’alternativa valida e di livello per questo finale di stagione, che sarà pieno di sfide importanti.

In questo momento i profili fra cui dovranno scegliere Maldini e Massara sono tre, ma dalle ultime notizie sembra che una di queste candidature stia per crollare in maniera definitiva. I nomi in ballo sono quelli di Hakim Ziyech, Nicolò Zaniolo e Allan Saint-Maximin. Il marocchino del Chelsea è obiettivo di lunga data, mentre i due sono delle occasioni del momento. In realtà è dalla scorsa estate che si vocifera del talento della Roma, ma proprio quest’ultimo si sta allontanando.

Di Marzio rivela: “A queste condizioni no”

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, infatti, non sembrano esserci proprio le condizioni nel proseguire la trattativa con il club capitolino per portare il classe ’99 a Milanello in questi ultimi giorni di mercato.

Sul sito dell’esperto di mercato viene spiegata la situazione nel dettaglio. Sono ormai passate 24 ore dal primo contatto ufficiali con la società giallorossa e il Milan ha deciso di non andare oltre. Non ci saranno dunque rilanci da parte del club di via Aldo Rossi per arrivare al trequartista. Il Milan ha quindi proprio comunicato alla Roma che non farà un rilancio per Zaniolo.

A queste condizioni, quindi con l’offerta del Bournemouth (28 milioni più bonus), non ci sono i presupposti per andare avanti. Maldini aveva il sì da parte del calciatore, ma l’offerta inglese con la proposta di acquisto a titolo definitivo non è pareggiabile dal Diavolo.

Rimangono Ziyech e Saint-Maximin

A questo punto la scelta del Milan si riduce e può ricadere su due profili che militano entrambi in Premier League. Come spiegato prima appunto, Ziyech e Saint-Maximin. Sembra che la proprietà rossonera sia anche più incline a uno di questi due giocatori, in modo da non permettere alla Roma, concorrente in campionato, di ottenere denaro liquido per il mercato. Con i soldi di Zaniolo infatti i lupacchiotti potrebbero puntare proprio Ziyech.