Milan, c’è l’alternativa a Zaniolo per l’attacco: “Offerta nelle prossime 48 ore”

Non c’è solo il romanista nei pensieri del club rossonero per questi ultimi giorni di mercato: dalla Francia insistono su un altro nome

Il Milan deve rialzare la testa al più presto dopo i bruttissimi risultati di queste ultime due settimane e la squadra è già al lavoro per farlo al meglio. Nel frattempo però una risposta potrebbe arrivare a breve anche sul fronte del mercato.

La società rossonera infatti appare determinata a chiudere un colpo in entrata entro la fine della sessione invernale del mercato. Le ultime prestazioni del Diavolo hanno messo un po’ di preoccupazione e c’è bisogno di una scossa al più presto perché la stagione è ancora lunga. Magari un rinforzo importante potrebbe dare un aiuto non da poco a una squadra che fatica a trovare alternative valide ai titolari.

Il nome di Nicolò Zaniolo in questo momento è il principale per i media, con i rossoneri che possono approfittare della rottura fra il trequartista e la Roma. Il classe ’99 non è però l’unico profilo sul taccuino di Paolo Maldini e Frederic Massara, e la conferma in questo senso arriva direttamente dalla Francia.

Saint-Maximin opzione concreta

Stiamo parlando di Allan Saint-Maximin. Stando a quanto riportato da Foot Mercato, l’esterno offensivo del Newcastle non trova molto spazio con il tecnico Eddie Howe e questo ha portato i rossoneri ha pensare seriamente a lui per questo mercato invernale.

Secondo le informazioni raccolte dal quotidiano francese il club rossonero ha manifestato un interesse concreto nei confronti dell’ex Nizza. Maldini e Massara dovrebbero formulare un’offerta ai Magpies entro le prossime 48 ore. Foot Mercato ipotizza che si tratterà di un prestito con diritto di riscatto.

C’è da capire se questo tipo di proposta basterà a convincere la dirigenza del Newcastle a privarsi dell’ala, in una stagione dove è in corsa su più fronti. Il club inglese però nel frattempo sta lavorando in entrata e cerca l’accordo per acquistare dall’Everton Anthony Gordon, che gioca nello stesso ruolo.

🚨Info: Allan Saint-Maximin 🇫🇷 ▫️Intérêt très concret de l’AC Milan sur l’ailier de Newcastle. ▫️Possible offre à venir : prêt avec OA. ▫️En parallèle, la Milan continue de discuter avec la Roma pour Zaniolo 🇮🇹. Plus d’infos à venir sur @footmercato pic.twitter.com/LdT0vccTwg — Santi Aouna (@Santi_J_FM) January 25, 2023

Il Milan lavora in parallelo per Zaniolo

Una notizia che va leggermente in contrasto con quelle della stampa di casa nostra, che insistono invece sulla pista che porta a Nicolò Zaniolo. è possibile comunque che il Milan stia lavorando in parallelo sulle due operazioni e che proverà a chiuderne almeno una. Per il 23enne dei giallorossi infatti la strada è decisamente in salita visti i costi che richiede l’operazione. La sensazione è che però il Diavolo voglia provare a rinforzarsi sulla trequarti.