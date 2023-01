ML – Milan, allenamento personalizzato per Theo e Calabria

La redazione di MilanLive.it ha raccolto le ultime importanti novità da Milanello. Aggiornamenti fondamentali sulle condizioni dei due rossoneri…

Il Milan è tornato ad allenarsi in vista della sfida casalinga contro il Sassuolo di domenica prossima. Sappiamo che la squadra e l’allenatore stanno passando un periodo deprimente. Le ultime uscite sono state un vero disastro. Dal pareggio contro la Roma, i rossoneri non sono più riusciti a ritrovarsi. E’ mancato il gioco, lo spirito di squadra, la qualità, la grinta… Componenti essenziali che avevano fatto grande il Diavolo la scorsa stagione!

Soprattutto le ultime due disfatte, contro l’Inter in Coppa Italia e contro la Lazio in campionato, hanno rappresentato una vera mazzata morale e tecnica per il Milan. La squadra di Pioli si è fatta mettere sotto in ogni senso possibile. Pare che i giocatori siano demoralizzati e spenti, e le motivazioni sono tutte da ritrovare, assai probabilmente, nella testa e nella comunicazione errata.

Come se non bastasse, ci sono stati tre infortuni che hanno preoccupato fortemente l’ambiente. Il Milan è già fragile, se poi continua a perdere pezzi la situazione diventa ancor più insanabile e deludente! In particolare, ha acceso un campanello d’allarme l’infortunio di Theo Hernandez proprio alla vigilia della sfida alla Lazio. Affaticamento muscolare per il francese. Poi l’uscita anticipata di Fikayo Tomori dal campo proprio nel corso della gara contro i biancocelesti. E infine la forte contusione rimediata da Calabria sul finire della partita.

Da Milanello arrivano importanti novità sulle condizioni dei rossoneri.

Milan, le ultime su Theo Hernandez e Calabria

Su Fikayo Tomori, lo sappiamo, le notizie non sono rassicuranti. Il difensore inglese si è sottoposto agli esami specifici, ed è stata riscontrata una lesione al muscolo rotatore dell’anca sinistra. Fik salterà sicuramente la prossima sfida al Sassuolo, ed è fortemente in dubbio anche per il derby di campionato del 5 febbraio. Niente di rassicurante per Pioli e la squadra, ma c’è la speranza che il difensore riesca ad accelerare i tempi di recupero.

Su Theo Hernandez e Davide Calabria arrivano invece notizie rassicuranti. Secondo quanto appreso dalla redazione di MilanLive.it, entrambi i terzini hanno lavorato oggi sul campo, ma svolgendo un lavoro personalizzato. Era pronosticato già per oggi il rientro in gruppo, ma non ci siamo ancora. Domani potrà forse essere il giorno giusto. Ricordiamolo, per i due non si è trattato di nulla di grave. Affaticamento leggero per Theo, contusione al polpaccio per Davide.

La speranza che ci siano entrambi domenica a San Siro contro il Sassuolo rimane grande!