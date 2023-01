Sky – Pioli, discorso dopo Lazio-Milan: cosa ha detto alla squadra

Tanta amarezza dopo il pesante KO contro la Lazio: mister Pioli ha tenuto a rapporto il suo Milan per cercare di ripartire.

Il Milan sta vivendo un periodo veramente negativo. Nelle ultime cinque partite sono arrivati due pareggi e tre sconfitte. A fare male sono stati soprattutto i KO contro l’Inter in Supercoppa Italiana e contro la Lazio in Serie A. Sette gol presi nei due big match, un’umiliazione.

Il 4-0 subito allo stadio Olimpico fa molto male anche perché, incassata la batosta nel derby giocato a Riyad, ci si aspettava una reazione veemente. La squadra di Stefano Pioli avrebbe dovuto mettere sul campo rabbia, orgoglio, determinazione, voglia di riscatto e di vincere a tutti i costi. Ma non abbiamo visto niente di tutto ciò.

Dopo pochi minuti i rossoneri erano già in svantaggio per un gol preso dopo l’ennesima dormita in fase difensiva. E poi i ragazzi di Maurizio Sarri hanno dilagato, approfittando di altri errori evitabili. La vittoria biancoceleste è stata assolutamente meritata, però i campioni d’Italia l’hanno agevolata non presentandosi praticamente in campo a Roma.

Pioli parla ai giocatori dopo Lazio-Milan

All’indomani di Lazio-Milan mister Pioli ha parlato alla squadra analizzando in maniera lucida tutto quello che non ha funzionato allo stadio Olimpico. Sky Sport spiega che non ha voluto accusare nessuno e ha cercato di puntare soprattutto sull’orgoglio da ritrovare il più velocemente possibile.

Non è previsto nessun ritiro, nessuna punizione. Pioli non vuole usare il bastone con i suoi giocatori, continuerà ad utilizzare un approccio simile a quello di sempre sperando in una reazione. Chiaramente pungolerà un po’ la squadra per spingerla a tirare fuori quello spirito che ha permesso di ottenere grandi risultati nelle scorse due stagioni.

Anche se Supercoppa Italiane e Coppa Italia sono andate, rimangono comunque il campionato e la Champions League. Lo Scudetto è diventata una missione molto complicata, però è comunque fondamentale arrivare almeno nelle prime quattro posizioni della Serie A. In Europa c’è il Tottenham da affrontare agli ottavi e il passaggio del turno non è impossibile, seppur gli Spurs rappresentino degli avversari temibili e i precedenti con le squadre inglesi non incoraggino troppo.