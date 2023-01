Via senza la Champions: per il Milan si fa dura

Crisi nera per il Milan: il giornalista fa il punto della situazione in casa rossonera. Ora il rischio è concreto. Ecco le sue dichiarazioni

E’ crisi nera per il Milan. La squadra di Stefano Pioli non sa più vincere e i rossoneri hanno di fatto detto addio allo Scudetto, ora lontano ben 12 punti. Il Napoli corre veloce e per i rossoneri appare davvero imprendibile.

Il Diavolo deve provare a rialzare la testa già contro il Sassuolo per non rischiare di compromettere anche la qualificazione alla prossima Champions League. Roma, Lazio, Inter e Atalanta sono lì, pronte a scalzare il Milan.

Carlos Passerini, giornalista ‘Corriere della Sera’, intervenuto ai microfoni di ‘Radio CRC’ nel corso della trasmissione “Si Gonfia la Rete”, non ha alcun dubbio: “Lo Scudetto ha preso le parti del Napoli. Per il Milan in realtà è una crisi che ha radici un po’ più profonde. Le difficoltà iniziano con l’autunno scorso quando la squadra era in difficoltà già prima della sosta. Si pensava che Pioli riuscisse a lavorarci sopra, ma la squadra è peggiorata drasticamente. Ha perso male la Supercoppa Italia e la partita contro il Torino in Coppa Italia per poi perdere 4-0, con la Lazio… una sconfitta che lascerà il segno“.

Come dicevamo l’Europa che conta è davvero a rischio – “Questo non è il cammino neanche per raggiungere un piazzamento in Champions League. In questo momento il Milan deve fare un bagno di realismo e umiltà, vedendo che alle spalle ci sono altre squadre che vogliono entrare in Champions League, o il Milan si dà una regolata o rischia di restare fuori dall’Europa che conta“.

Futuro Leao

Arriva pure un’importante osservazione in merito al futuro di Rafael Leão, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Milan:

“Senza un palcoscenico come la Champions la vedo durissima a convincere uno come Leao a restare al Milan. Il Milan ha avviato la politica della sostenibilità già l’anno scorso anticipando un po’ i tempi”.

Mercato bocciato

“Il problema è la scelta dei giocatori – prosegue Passerini -, il mercato estivo è stato fallimentare. Posto che quando scegli dei giocatori giovani ci vuole tempo per farli crescere. Il Milan quest’anno è più debole dell’anno scorso perché ha perso Romagnoli e Kessie. Romagnoli nelle rotazioni era utilissimo. Kessie era preziosissimo e quest’anno quel giocatore non ce l’hai”.