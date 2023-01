Brahim Diaz cambia idea: nuova avventura per il dieci

Brahim Diaz è pronto ad abbracciare un nuovo progetto. Il giocatore del Milan cambia idea e sorprende davvero tutti. Ecco cosa sta succedendo

102 presenze e 15 gol. E’ questo il bottino di Brahim Diaz, che in questi mesi si è preso il Milan, diventando una pedina importante dello scacchiere di Stefano Pioli. Un ruolino di marcia, che però non ha convinto la Spagna a puntare su di lui. Il giocatore ha sempre voluto conquistare la Nazionale iberica ma le sue stagioni in rossonero non sono bastate a convincere Luis Enrique.

Brahim Diaz, che ha giocato in tutte le nazionali giovanili, dall’under 17, passando per quella 19 e 21, non è stato capace di fare il grande salto. Solo una convocazione, in amichevole contro la Lituania, nel lontano 8 giugno 2021, in cui riuscì pure a segnare ma non bastò.

La concorrenza in avanti, d’altronde, è davvero tanto e scalare posizioni non è facile. Il numero dieci del Milan è rimasto a casa durante il Mondiale in Qatar ma avrebbe potuto viverlo da protagonista.

Occasione da non perdere

Diaz, infatti, ha ricevuto la chiamata del Marocco (origini marocchine per via della nonna). Il dieci rifiutò come successo nel 2018, in occasione del Mondiale in Russia. La Nazionale africana è stata protagonista in Qatar: ha stupito tutti, volando in semifinale, e molto probabilmente ha colpito anche lo stesso Brahim Diaz, che ora pare aver cambiato idea.

E’ il Corriere della Sera a confermare i rumors delle ultime ore: il dieci rossonero è pronto a dire sì alla chiamata del c.t. Walid Regragui per le prossime partite. Una svolta importante per la sua carriera.

Riflessioni in corso

Brahim Diaz, dunque, abbraccia una nuova Nazionale, non avendo mai giocato partire ufficiali con la Spagna, e riflette sul proprio futuro. In estate infatti scadrà il contratto di prestito con il Milan. Il trequartista – per il quale è stato concordato un riscatto a 22 milioni di euro – potrebbe fare ritorno al Real Madrid, dove in avanti potrebbero avere bisogno di lui. Saranno tanti calciatori che lasceranno la capitale e il Milan, oggi, è poco propenso a spendere quella cifra per Diaz. Nelle prossime settimane le parti avranno un confronto per capire quale sarà il futuro del giocatore