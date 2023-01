Calciomercato Milan, colpo Ziyech: il Chelsea fissa il prezzo

Sfumato Zaniolo, il Milan potrebbe tornare alla carica per Ziyech: ma, oltre alla Roma, c’è un grosso ostacolo che complica l’operazione.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno provato a piazzare il colpo Nicolò Zaniolo, però senza successo. Non ci sono le condizioni per comprare il giocatore in questo calciomercato invernale.

La Roma vuole almeno 30 milioni di euro e ha già accettato l’offerta del Bournemouth, che ha proposto quella cifra più dei bonus e una percentuale sulla futura rivendita. Il club giallorosso ha contattato il Milan per sapere se fosse intenzionato a pareggiare tale offerta e la risposta è stata negativa.

Zaniolo, che aveva espresso preferenza per il Diavolo, al momento non ha accettato il trasferimento il trasferimento al Bournemouth. La squadra inglese non è certamente una delle top della Premier League, dove attualmente occupa la terzultima posizione della classifica. Non è escluso che rimanga nella capitale fino al termine della stagione se non dovesse arrivare una proposta da una società a lui gradita.

Calciomercato Milan, colpo Ziyech: la richiesta del Chelsea

La Roma spera di riuscire a vendere subito Zaniolo, così da incassare una buona cifra e poi investire su Hakim Ziyech, già individuato come sostituto ideale. Il 29enne marocchino è un profilo che piace molto anche al Milan, che lo segue da diverso tempo.

Secondo quanto spiegato da Gianluca Di Marzio, il Chelsea ha fissato a circa 20 milioni il prezzo del cartellino. Un trasferimento in prestito non sarebbe possibile, perché i Blues hanno esaurito gli otto slot previsti per le operazioni a titolo temporaneo tra entrate e uscite.

Difficile pensare che il Milan possa fare questo tipo di investimento per l’ex stella dell’Ajax. E la stessa Roma, senza la cessione di Zaniolo, non può spendere tale cifra. La situazione è un po’ bloccata in questo momento. Il Chelsea è disposto a vendere il giocatore e ci sono altre squadre interessate che potrebbero approfittarne.

Ziyech sarebbe perfetto per Pioli

Per caratteristiche ed esperienza Ziyech sarebbe un rinforzo adatto alle esigenze di mister Pioli. Si tratta di un esterno destro offensivo che si sposerebbe perfettamente con il suo 4-2-3-1 e la sua filosofia di calcio. Il marocchino è uno che dà il meglio in attacco, però è anche propenso al sacrificio in fase difensiva.

È un calciatore di personalità e al Mondiale in Qatar è stato uno dei trascinatori del sorprendente Marocco. Potrebbe inserirsi bene in un gruppo come quello rossonero. Ma come detto in precedenza, sembra davvero complicato immaginare che Maldini e Massara si presentino dal Chelsea con un’offerta da 15-20 milioni. Vedremo che sviluppi ci saranno nei prossimi giorni. I tifosi rossoneri vorrebbero tanto Ziyech, però sanno di non potersi illudere.