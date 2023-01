Calciomercato Milan, svolta Zaniolo: decisione a sorpresa

Il giornalista Angelo Mangiante di Sky fornisce un aggiornamento importante che riguarda il futuro di Zaniolo, cercato anche dal Milan di recente.

Anche se a un certo punto era trapelata un po’ di fiducia, da subito si è capito che l’arrivo di Nicolò Zaniolo sarebbe stato molto complicato. Ad oggi, questa pista di mercato è sfumata.

Il club rossonero era disposto a fare l’operazione con formula e cifre che la Roma non riteneva adeguate. Sul tavolo un prestito con diritto di riscatto che poteva diventare obbligo in caso di qualificazione alla prossima Champions League. Un totale di circa 23-24 milioni di euro.

Paolo Maldini e Frederic Massara non hanno potuto spingersi oltre. La proprietà RedBird non ha dato l’ok per fare un investimento maggiore sul giocatore, che comunque ha un contratto in scadenza a giugno 2024 e non sta avendo un rendimento particolarmente brillante. La valutazione del cartellino che fa la dirigenza milanista non è affatto sbagliata, a nostro avviso.

Calciomercato Milan, Zaniolo al Bournemouth: le ultime news

La Roma vuole di più per la cessione di Zaniolo e ha accettato l’offerta del Bournemouth. Il club terzultimo in Premier League ha proposto 30 milioni più bonus e una percentuale del 10% sulla futura rivendita del calciatore. Giallorossi accontentati, ma l’affare non è ancora vicino a concretizzarsi.

#Bournemouth e #Roma devono ora convincere #Zaniolo ad accettare la cessione (30m subito a titolo definitivo + bonus) favorevole per la Roma per prendere subito il sostituto.

Per ora Zaniolo non accetta la soluzione inglese e valuta anche ipotesi di rimanere a Roma. @SkySport — Angelo Mangiante (@angelomangiante) January 26, 2023

Angelo Mangiante, giornalista di Sky Sport, ha spiegato che Roma e Bournemouth devono convincere Zaniolo ad accettare la destinazione. Al momento, lui rifiuta il trasferimento nella squadra inglese. Sta persino valutando la possibilità di rimanere nella capitale e di partire solo nella prossima finestra estiva del calciomercato.

La dirigenza giallorossa preferisce cedere subito l’ex Inter, anche perché in estate le offerte possono essere più basse a causa della vicinanza della scadenza contrattuale. La proposta arrivata dall’Inghilterra è considerata congrua e il direttore sportivo Tiago Pinto non vorrebbe perdere questa occasione.

Maldini ci riprova in estate?

Se Zaniolo dovesse restare a Roma, è possibile che il Milan faccia un nuovo tentativo a fine stagione. Il club capitolino si ritroverebbe un po’ costretto a rivedere al ribasso il prezzo del cartellino e la coppia Maldini-Massara potrebbe farsi avanti nuovamente.

Il calciatore in questi giorni ha espresso la propria preferenza per un trasferimento a Milano. In generale, preferisce rimanere in Italia. Se proprio deve andare in Premier League, gradirebbe una squadra che non si trovi nella seconda metà della classifica o addirittura in zona retrocessione.