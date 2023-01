Caressa vs Cassano, la risposta provocatoria del giornalista (VIDEO)

Il giornalista di Sky ha risposto con una frecciata sottile all’ex attaccante dopo l’ennesima critica nei suoi confronti

Nella giornata di oggi ha fatto parlare tanto il botta e risposta fra Antonio Cassano e Fabio Caressa. Tutto era nato stavolta dal paragone del giornalista di Sky fra i due difensori di Inter e Lecce, Milan Skriniar e Federico Baschirotto.

Il paragone è stato commentato dall’ex calciatore barese, che ha colto l’occasione per criticare ancora una volta Caressa, con le cui idee lui non è mai d’accordo. Queste erano state le sue parole a riguardo: “Quando il signor Fabio Caressa dice che Baschirotto è meglio di Skriniar, di cosa stiamo parlando. Persone che sono incompetenti. Caressa, perché sei lì? Con tutto il rispetto per Baschirotto. Però parliamo di persone che vogliono un click in più. Ormai anche lui era nell’oltretomba, non lo ca…va più nessuno. Fabio Caressa, non capisci una min…a“.

Fabio Caressa ha pubblicato un video sul proprio canale Youtube oggi, nel quale ha colto l’occasione per rispondere all’ultima delle tante critiche che gli ha rivolto Cassano alla Bobo Tv. Il giornalista ha fatto anche il video indossando la maglia del Lecce di Baschirotto, per poi spiegare bene a cosa si riferisse con il suo paragone.

“Non voglio fare risse o baruffe, come direbbe Goldoni – ha esordito Caressa – E’ possibile che io abbia espresso male un concetto, che evidentemente non era del tutto comprensibile. Quindi lo ripeto. Questo è un momento in cui le società non possono più essere schiave dei giocatori. E’ immorale che un agente e un calciatore prendano 20 milioni per accettare di andare a giocare in una squadra. E’ il segnale di un sistema distorto che non funziona”.

La risposta di Caressa a Cassano

Caressa si è dilungato poi su questa digressione, spiegando che il comportamento dei calciatori nei confronti di scoietà e tifosi sta diventando davvero inaccettabile.

“Non sopporto più di vedere giocatori che prendono per i fondelli i tifosi. Ecco cosa sta allontanando i giovani dal calcio. Il fatto che manca una riconoscibilità emotiva. Un giocatore può andare via, ma basta baciare le maglie o dire “Amo Milano”. Se ami la città resta, oppure non le fare queste dichiarazioni”.

A questo punto arriva la frecciata di Caressa a Cassano. “Questa cosa è iniziata negli anni 2000, quando una serie di giocatori che guadavano un sacco, si permettevano di presentarsi agli allenamenti in sovrappeso e dopo nottate brave. E non solo lo faceva, se ne vantava anche di avere questo atteggiamento poco professionale. E tutti a ridere. Ma chi prendeva per i fondelli? Voi, che pagate per vedere i vostri giocatori, che si impegnano e lavorano. Che non raccontano fesserie sui sentimenti. Questa cosa non va più bene. Perché poi queste persone sono anche di esempio quando vanno in onda. Io cerco di non offendere nessuno, di non usare il turpiloquio. Più importante non prendere in giro nessuno, che stare nell’ombra”.