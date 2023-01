Ibrahimovic, arriva la risposta: “Prima pensa a cosa hai fatto in carriera”

Lo svedese è stato attaccato dopo le sue dichiarazioni sul brutto comportamento dell’Argentina al Mondiale in Qatar

Nella giornata di ieri hanno fatto molto discutere le dichiarazioni di Zlatan Ibrahimovic a France Inter contro l’Argentina e riferite alla vittoria del Mondiale in Qatar.

L’attaccante del Milan aveva affermato che i giocatori della nazionale dell’Albiceleste si sono comportati male. Ibra aveva poi tuonato con la frase: “Per me, parlando da grande giocatore professionista, è un segno che vincerai una volta, ma non vincerai più. Non si vince così“. Una dichiarazione che ovviamente non è piaciuta agli argentini, e in particolare a uno.

Ci riferiamo a Sergio Aguero, che non ha affatto digerito la provocazione del centravanti svedese. Per questo ha risposto con veemenza su Twicht: “Strano, perché sei un giocatore abbastanza combattivo. Bravissimo, questo è indiscutibile, ma che combatte. Hai litigato con Guardiola, motivo per cui al Barcellona ti ha venduto. Quindi prima guarda come ti sei comportato tu in carriera”.

Aguero non ci sta e va a valanga contro Ibrahimovic

Quello del Kun è un vero e proprio attacco allo svedese. L’ex attaccante di Atletico, City e Barca aggiunge infatti: “Mi ricordo che giocavamo contro lo United quando ero al City. Io ero in panchina e tu facevi interventi duri, contestavi l’arbitro”.

“Se parliamo di comportarsi male, penso che sia il meno indicato per parlare, perché in campo ti sei comportato male. Qualche tuffo, mi ricordo che hai dato un colpo a qualcuno in MLS con i Galaxy e poi hai fatto finta di esser stato colpito anche tu. Per te questo è comportarsi bene?”.

Aguero ha inoltre aggiunto: “Prima di dire queste cose forse ti conveniva spiegare che preferivi vincesse la Francia. Dici che si sono comportati male, e lo dici da professionista ai massimi livelli, ma io penso che anche tu giocando ti sei comportato male. Non scagliamo la prima pietra se non vogliamo che le tirino a noi. Alla fine è una tua opinione, ognuno dice la sua. Penso che prima di preoccuparti dell’Argentina dovresti preoccuparti per il tuo Paese, che neanche c’era gli ultimi Mondiali. Siamo campioni del mondo Zlatan, e tu ti vorresti uccidere. Quelli che si sono comportati male hanno alzato la coppa!”.