L’eredità di Alexis Sanchez, un pesante soprannome: chi è Dario Osorio, l’obiettivo del Milan

Conosciamo insieme il talento Dario Osorio, giovane attaccante che il Milan sta trattando per il mercato invernale! Talento purissimo…

E’ la notizia di giornata, che ha acceso la curiosità di tifosi e ambiente: il Milan sta trattando Dario Osorio, giovane cileno militante nel club Universidad de Chile. L’indiscrezione è arrivata direttamente dal Paese sudamericano, e ha scatenato un boom mediatico in Italia e in Europa. Sembrava che Paolo Maldini dovesse presto mettere le mani su Nicolò Zaniolo, ma con la Roma il disaccordo è stato netto. Quindi, caccia a un nuovo esterno, con Osorio adesso in pole!

Si vocifera di un’offerta del Milan già presentata all’Universidad de Chile. Sarebbero 5 i milioni messi sul piatto dei cileni dai rossoneri! Forse, anzi, assai probabilmente, una cifra che al momento non basta. Lo dicono i fatti, lo confermano gli elogi rivolti a Dario Osorio. In Sud America, ormai da un anno, si pensa con convinzione che il cileno sia un predestinato, un attaccante pronto già ai grandi palcoscenici.

Cosa avrà di speciale questo ragazzo di soli 19 anni? Scopriamolo insieme, facendo un excursus della sua vita e della sua ancora giovane carriera!

Milan, chi è Osorio: il nuovo Alexis Sanchez

Dario Osorio nasce a Hijuelas, cittadina cilena, il 24 gennaio 2004. I genitori si accorgono ben presto che nelle vene del figlio scorre calcio. Istinto puro, classe fina, e una fantasia tecnica fuori dal normale che mostra già in età infantile. Il percorso sportivo di Osorio comincia sin da subito nel club Universidad de Chile. E in pochissimo tempo si fa la nomea di nuovo Alexis Sanches, ma viene ribattezzato la Joya per classe e fantasia. Un soprannome che richiama l’altro sudamericano Paulo Dybala.

Rispetto all’argentino, però, Osorio è un esterno d’attacco purissimo, che preferisce partire largo per poi accentrarsi e guardare la porta con estrema decisione. Nessuna preferenza di fascia, Dario è un esterno mancino che può agire sia a destra sia a sinistra. Quando è sul campo si muove con l’allegria e la spensieratezza di chi sta ancora giocando al campetto sotto casa e con gli amici. Prerogative che gli permettono di avanzare senza pressioni e ansie verso la sua crescita e maturazione calcistica.

Viene ormai visto come il nuovo craque del calcio cileno, un talento che mancava da tempo alla Nazione. A stupire sono le sue capacità di dribbling, micidiali, e la sua freddezza davanti alla porta. Non ha paura dell’avversario, non ha paura di sbagliare, eppure ha compiuto 19 anni lo scorso 24 gennaio.

Osorio, crescita precoce

Per comprendere quanto Osorio rappresenti un talento promettente bisogna risalire a qualche tempo fa. Quando aveva 17 anni ricevette per la prima volta la chiamata dell’Universidad de Chile per andare in ritiro. E’ questo l’anno e il momento della svolta. Siamo nell’estate del 2021, e Dario riesce a segnare in amichevole contro il Colo Colo. Un gol, qualche giocata, e l’Universidad de Chile non più dubbi: ecco la chiamata definitiva in Prima Squadra.

Quello che accade dopo è un risvolto naturale degli eventi. Dopo il suo esordio tra i grandi nel 2022, ci mette pochissimo a conquistarsi il posto fisso. Diventa un titolare inamovibile, trascinando il suo club in Primera Division (la Serie A cilena). Un’annata pazzesca, condita da 7 gol in 27 presenze. E’ il suo momento, e tutti si accorgono di lui. Così tanto da ricevere anche la chiamata dalla Nazionale Maggiore.

Ad agevolare la sua consacrazione nel calcio sudamericano è il feeling che si instaura con Diego Lopez. Non un nome nuovo, vero? L’ex difensore e allenatore di Cagliari e Brescia, arriva all’Universidad de Chile come nuovo tecnico nel 2022, e sotto la sua guida Osorio trova libertà di espressione e di movimento. Fattori che gli permettono di diventare il leader offensivo della squadra!

Osorio pronto per l’Europa: lista infinita di pretendenti

Il 2022 ha portato alla nascita del talento Dario Osorio, e quando un talento emerge è inevitabile che venga osservato e desiderato! Dopo il suo exploit, infatti, si sono accese le sirene europee. Un grande eco è giunto in Sudamerica dal Vecchio Continente. Tanti club, infatti, si sono fatti avanti. Prima le inglese Wolvers e Brighton, poi anche il Real Madrid. L’Italia? Sì, prima del Milan, Udinese, Bologna e Sassuolo hanno sondato il terreno per Osorio. Ma soprattutto i friulani!

Nel presente? Ci sono Tottenham e Aston Villa con gli occhi puntati sul 19enne, e si parla già di un’asta pronta a scatenarsi e che ha raggiunto i 15 milioni di dollari. Ecco perchè abbiamo accennato ad un’offerta forse modica da parte del club rossonero. La cosa certa è che Dario Osorio rappresenta il nuovo e il bello del Cile, una giovane promessa del calcio che arriva dopo anni bui, in cui il Paese ha fatto fatica a sfornare talenti. Alexis Sanchez, Arturo Vidal, Mauricio Isla, Claudio Bravo, Mati Fernandez… hanno rappresentato l’ultima generazione d’oro del calcio cileno.

Finalmente una ventata di ottimismo per il futuro, che porta il nome di Dario Osorio! Sarà il Milan il club che lo porterà nel calcio che conta? Si spera, fortemente, di sì!