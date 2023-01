Milan, occhi in Grecia e Cile: nel mirino due super talenti

Gli osservatori del Milan hanno messo nel mirino due giovanissimi talenti stranieri: ci sarà un colpo già nel mercato di gennaio?

Uno dei punti di forza del Milan in questi anni è stato certamente il reparto scouting, guidato da Geoffrey Moncada. L’ex Monaco è attento osservatore e un bravo scopritore di talenti.

Il 36enne francese e i suoi collaboratori segnalano tanti giocatori a Paolo Maldini e Frederic Massara, poi compatibilmente con il budget e le esigenze tecnico-tattiche vengono fatte delle scelte. Purtroppo, la concorrenza e i limiti di spesa non sempre permettono di prendere buona parte dei talenti desiderati.

Oggi La Gazzetta dello Sport rivela due nuovi nomi che sono finiti nel mirino milanista: Dario Osorio e Stefanos Tzimas. Due ragazzi davvero molto promettenti e che piacciono a più società europee.

Calciomercato Milan, chi sono Osorio e Tzimas

Dario Osorio è un esterno sinistro cileno di 17 anni e milita nel Club Universidad de Chile, con il quale ha messo insieme 7 gol in 27 presenze. Veloce e tecnico, qualcuno lo ha paragonato ad Alexis Sanchez. Ha già debuttato nella nazionale maggiore del Cile. Il portale specializzato Transfermarkt gli assegna un valore di 3 milioni di euro. Ha un contratto che scade a dicembre 2025.

Stefanos Tzimas è un attaccante classe 2006 e gioca nel Paok Salonicco. In questa stagione ha segnato 4 gol in 8 presenze con la squadra B e 3 reti in 8 partite con la formazione Under 19. Ha anche debuttato in Prima Squadra in occasione del match di coppa nazionale contro il PS Kalamata.

La Gazzetta dello Sport spiega che si tratta di due trattative complicate per prezzo e concorrenza. Sarà interessante vedere se il Milan deciderà di farsi avanti concretamente. Un anno fa prese Marko Lazetic dalla Stella Rossa Belgrado, nel mercato invernale 2023 potrebbe portare in Italia un altro giovane promettente. Osorio e Tzimas sono due profili che interessano e che potrebbero rivelarsi ottimi colpi in prospettiva.