Calciomercato Milan, operazione saltata: ha rifiutato

Il rossonero alla fine ha deciso di rispedire al mittente la proposta e rimarrà quindi in rossonero fino a fine stagione

Questi ultimi giorni del mercato invernale saranno molto movimentati un po’ per tutte le squadre e il Milan non farà eccezioni. Il club rossonero sta lavorando per mettere a posto le ultime situazioni, sia in entrata che in uscita.

Il Diavolo sta faticando molto nelle ultime uscite e la società ha in mente di provare a rimediare regalando un rinforzo a Stefano Pioli, ma c’è prima bisogno anche di vendere qualche pezzo. Sono diversi infatti i calciatori che al momento sono ai margini del progetto e non stanno trovando spazio. Ora come ora però il mercato è complicato sia per gli affari in entrata che in uscita.

Non si riesce quasi mai a completare il quadro della trattativa e a trovare un accordo che accontenti tutti, e così anche per le cessioni ci sono diversi problemi. Inoltre mancano pochi giorni e di questo passo ci sono molte possibilità che il Milan non chiuda molte operazione in questo mercato invernale. Una infatti è definitivamente saltata ed è quella che riguarda la partenza di Tiemoué Bakyoko.

Bakayoko rifiuta l’Adana e resta al Milan

Il centrocampista era in uscita perché in questi sei mesi non è riuscito a trovare minutaggio. In mezzo al campo Tonali e Bennacer lo hanno chiuso e il 28enne non rappresentava neanche la prima riserva, vista la presenza di Pobega.

Bakayoko sta concludendo il prestito biennale dal Chelsea, anche se questa seconda avventura con i rossoneri non è andata certo come la prima. L’ex Monaco non è riuscito a giocare quasi mai, anche a causa di alcuni infortuni che lo hanno condizionato. C’era quindi l’opportunità di salutare anticipatamente andando a giocare altrove.

L’offerta era arrivata dai turchi dell’Adana Demirspor, squadra allenata da Vincenzo Montella. Il centrocampista francese era in dubbio se accettare o meno l’offerta turca e si era preso qualche tempo per riflettere. Alla fine la decisione è stata presa e il giocatore ha rispedito al mittente la proposta, decidendo di rimanere al Diavolo fino al termine della stagione. Dopodiché il classe ’94 farà ritorno al Chelsea. La notizia è stata riportata da Sky, in particolare da Manuele Baiocchini, che ha confermato l’esito definitivamente negativo della trattativa.