Milan, ultimatum Zaniolo: la situazione è cambiata

L’affare Zaniolo continua ad appassionare tifosi rossoneri e appassionati di calciomercato. Ecco le ultime sul giocatore italiano, che piace tanto a Maldini e Massara

Nicolò Zaniolo ha rotto con la Roma e rischia di vivere sei mesi da separato in casa. Il giocatore non ha preso parte alla trasferta di La Spezia e verosimilmente non ci sarà nemmeno contro il Napoli.

I giallorossi stanno provando a piazzare il talento italiano ma non sarà facile. E’ arrivata l’offerta che accontenta le esigenze del club capitolino: il Bournemouth – come sottolinea il Corriere dello Sport – ha messo sul piatto 35 milioni di euro e una percentuale sulla futura rivendita.

Voglia di Italia

Ma Zaniolo non ha mai preso in considerazione un trasferimento al club inglese. I rossoneri della Premier League sono in lotta per la salvezza e non appaiono come la giusta squadra, per ambizioni, per rilanciare la sua carriera.

Zaniolo, poi, ha sempre espresso il desiderio di continuare in Italia: anche per questo il progetto del Milan è diventato il preferito dal talento classe 1999. Paolo Maldini e Frederic Massara credono tanto nell’italiano e gli schemi tattici di Pioli possono essere quelli giusti per tornare a far bene.

Il Milan, però, come raccontato, non ha intenzione di avvicinarsi alle richieste di Tiago Pinto, troppo alte per un calciatore con un contratto in scadenza nel 2024. I rossoneri oggi – per questioni di bilancio – non possono andare oltre al prestito con diritto di riscatto, che diventa obbligo a determinate condizioni (la qualificazione in Champions League). Il prezzo potrebbe essere anche trattabile ma le modalità del trasferimento no.

l’Inghilterra sullo sfondo

Zaniolo, dunque, rischia seriamente – come pronosticato da Mourinho – di rimanere in giallorosso fino a giugno. Se il giocatore e la Roma rimarranno ferme sulle proprie idee, chiaramente, sarà davvero così. Se il classe 1999 non dovesse dire sì alla Premier League, il Milan tornerebbe a provarci in estate, con argomenti più convincenti. Il tempo può dunque giocare a favore dei rossoneri, che ritengono Zaniolo un’opportunità. Il giocatore oggi è di fronte ad un bivio, una sorta di ultimatum: come scrive il CdS, o accetta l’Inghilterra o resta a casa fino a giugno.