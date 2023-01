Saint-Maximin al Milan, dall’Inghilterra: “Il Newcastle ha chiamato Maldini”

Da Rai Sport arrivano fondamentali novità di mercato. Al Milan è stato offerto il giocatore! Maldini ha ricevuto la chiamata…

Il mercato invernale del Milan si è riscaldato di botto! Le recenti notizie dell’assalto a Nicolò Zaniolo, da parte della dirigenza rossonera, hanno entusiasmato tifosi e ambiente. Certo, la squadra di Stefano Pioli avrebbe necessità di qualche rinforzo offensivo, e il talento azzurro sarebbe forse il colpo perfetto. Tutto dipenderà dalla Roma, con il giocatore che ha dato l’assoluto benestare per il trasferimento al Milan.

Si parla addirittura di condizioni personali già concordate tra Zaniolo e il club rossonero. L’ostacolo, ad oggi insormontabile, è la Roma! Il Milan ha avanzato un’offerta di prestito con obbligo di riscatto condizionato alla qualificazione in Champions League, i giallorossi non si discostano dalla volontà della cessione sicura. Quindi acquisto a titolo definitivo o prestito con obbligo senza condizioni.

L’affare sembra al momento difficilissimo, con anche delle discordanze sotto il punto di vista delle cifre. Il Diavolo offre un massimo di 23 milioni di euro, la Roma ne chiede almeno 35 di milioni. Cosa accadrà? Maldini e Massara, grandi estimatori del talento Zaniolo, sperano che negli ultimi giorni di mercato le cose possano cambiare, con un’apertura netta della Roma. Intanto si sono accese le sirene inglesi, con Newcastle e Leeds pronte all’assalto all’azzurro.

Il Milan rimarrà beffato? Troppo difficile competere con i club di Premier League. Paolo Maldini, intanto, si sta informando per un altro giocatore.

Milan, Zaniolo difficile: ecco il sostituto

Con l’affare Zaniolo davvero complicato, il Milan sta valutando attentamente un altro profilo. Nelle ultime ore se n’è parlato tantissimo. E’ Allan Saint-Maximin del Newcastle, un giocatore dalle grandi qualità offensive. Principalmente un esterno d’attacco a sinistra, sa destreggiarsi al meglio anche da trequartista o da ala a destra. C’è chi ha inserito l’interesse per il francese nel contesto del mancato rinnovo di Rafael Leao.

Al momento non si ha chiarezza in tal senso. Sembra però che Saint-Maximin venga più che altro considerato un’alternativa a Nicolò Zaniolo. Non c’è una vera trattativa in corso. In Francia hanno riportato di un Milan chiamato a fare un’offerta al Newcastle nelle prossime 48 ore. Le cose staranno davvero in questo modo? Da Rai Sport ci arrivano intanto dei dettagli molto interessanti sulla situazione.

Calciomercato Milan, hanno chiamato Maldini!

Come riporta la redazione di Rai Sport, è stato il Newcastle ad offrire Allan Saint-Maximin al Milan. In che modo? Dirigenti del club avrebbero chiamato i rossoneri, esponendogli le pretese per l’operazione. I Magpies, riporta la fonte, sono disposti a cedere il francese in prestito con obbligo di riscatto a 40 milioni di euro.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Allan SAINT-MAXIMIN (@st_maximin)

Non è chiaro se la formula parli di condizioni particolari. Ma se sono davvero queste le pretese, è difficilissimo che il Milan acconsenta a fare l’affare. Lo abbiamo visto per Zaniolo, lo ha abbiamo sentito direttamente dalla bocca di Paolo Maldini. Il Diavolo non farà alcuna maxi-operazione. I 40 milioni di euro rappresentano una cifra spropositata!

Se il Milan si è fermato all’offerta di 23 milioni di euro per Zaniolo ci sarà un motivo! Priorità al bilancio e alla sostenibilità. A queste condizioni non sarà di certo il club rossonero ad acquistare Allan Saint-Maximin.