Sky – Milan-Sassuolo, le ultime di formazione: torna titolare dopo 4 mesi

Pioli alle prese con gli ultimi dubbi di formazione. Contro il Sassuolo dovrebbe tornare titolare a sorpresa il giocatore: non succedeva da mesi

La parola d’ordine in casa Milan è ripartire. Dopo il pesante ko contro la Lazio e un mese a dir poco nero dal punto di vista dei risultati l’unica opzione considerata in casa rossonera è vincere. La gara contro il Sassuolo rischia di essere un crocevia importante per la stagione.

Non si può certo dire che il ritorno dopo la pausa Mondiale e l’anno nuovo abbiano fatto bene al Milan di Stefano Pioli. I rossoneri hanno fatto fatica a carburare dal rientro dopo la sosta, e nelle sei partite giocate nel mese di Gennaio hanno collezionato una vittoria (contro la Salernitana lo scorso 4 Gennaio), prima di inanellare una striscia negativa che ha visto i rossoneri “inciampare” in 2 pareggi e 3 sconfitte. Risultati non banali, se si pensa che son costati l’eliminazione dalla Coppa Italia, lo sfumare della Supercoppa Italiana, persa contro l’Inter, e l’allontanarsi del sogno scudetto (il Napoli è a + 12 punti dalle rivali).

In casa rossonera l’obbiettivo ovviamente è uscire dal periodo di forma non ottimale il prima possibile. L’imperativo è farsi trovare pronti per accorciare in caso di frenata del Napoli e mettere in cassaforte quanto prima il posto in Europa. Per farlo, bisogna iniziare a tornare a macinare risultati, proprio a partire dalla gara contro il Sassuolo.

Pioli sceglie gli undici anti-Sassuolo: c’è un ritorno a sorpresa

Stefano Pioli sta sfruttando le ultime ore che lo separano dalla sfida contro il Sassuolo, prevista per domani alle ore 12.30 a San Siro, per sciogliere gli ultimi dubbi di formazione. Sky Sport ha come sempre dato un’anticipazione delle possibili mosse del tecnico. Tatarusanu sarà ancora una volta chiamato a sostituire Maignan, ormai da settimane fermo ai box per infortunio. In difesa, la coppia centrale sarà quella composta da Kalulu e Kjaer, mentre sulle fasce Pioli non rinuncia ai fedelissimi Calabria e Theo Hernandez.

A centrocampo, assente Bennacer, è Pobega ad essere favorito su Krunic in mediana, accanto al solito Tonali. Nel tridente dietro Giroud, data per certa la presenza di Leao sarà Saelemaekers a sostituire Messias sul versante destro. Nella trequarti, invece, sarà De Ketelaere vestire la maglia da titolare secondo le ultime indiscrezioni.

De Ketelaere, opportunità dal primo minuto

La sorpresa, come detto, è proprio la presenza dal primo minuto di Charles De Ketelaere. Il belga, 23 partite e 1 assist in una stagione sin qui fatta più di bassi che di alti, avrà l’opportunità di vestire la maglia da titolare dopo ben 4 mesi. Dalla partita contro l’Empoli dello scorso 1 Ottobre il trequartista rossonero, arrivato a Milano come colpo del mercato estivo, ha collezionato solo scampoli di gara. Poco più di mille minuti che non hanno ancora convinto l’esigente pubblico milanista, che nel giocatore aveva riposto diverse speranze visto anche il pesante investimento (oltre 30 milioni) fatto dalla società. Contro il Sassuolo De Ketelaere avrà la fiducia di Pioli. Sarà lui la “componente fantasia” pronta ad accendere l’attacco rossonero.