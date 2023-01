Theo Hernandez, Calabria e Tomori: Pioli scioglie i dubbi su infortuni e rientri

Le ultime notizie dall’infermeria di Milanello lanciate da mister Pioli in vista del match di domani tra Milan e Sassuolo in campionato.

Il Milan domani nel lunch-match della 20.a giornata deve tornare a vincere e sorridere. Fondamentale ritrovare i 3 punti contro il Sassuolo, in una sfida delicata quanto importante.

Stefano Pioli in tal merito ha risposto poco fa alle domande dei cronisti presenti a Milanello, nella consueta conferenza stampa pre-partita. Molti i punti interessanti in vista del match di domani.

In particolare dal punto di vista dell’infermeria. Il Milan è uscito dalla sfida con la Lazio di martedì con le ossa rotte, anche per alcuni problemi fisici occorsi ai propri calciatori. Ecco le ultime per bocca di mister Pioli.

Milan, chi rientra in tempo per il Sassuolo e chi è ancora ai box

Il reparto più in crisi è la difesa. Diverse le defezioni ed i problemi nell’ultima settimana per il Milan nel reparto arretrato. Ma le notizie giunte dalla bocca di mister Pioli sembrano più confortanti del previsto.

Buone nuove per esempio su Theo Hernandez. Il terzino, fermo contro la Lazio per un risentimento muscolare, è tornato ad allenarsi in gruppo: “Ieri ha svolto tutto l’allenamento con la squadra – ha ammesso Pioli – Al termine della seduta non ha accusato alcun problema. Se anche oggi continuerà così sarà disponibile per il Sassuolo”.

Recuperato anche Davide Calabria, che in Lazio-Milan era uscito zoppicante per una forte contusione: “Ha preso una botta, poi si è allenato senza problemi. Solo giovedì a fatto un lavoro a parte per precauzione, ma è assolutamente disponibile“.

L’unico che salterà al 100% Milan-Sassuolo è Fikayo Tomori, che non recupererà in tempo per domani. Pioli si è limitato a dire: “Fik sicuramente non sarà disponibile per la gara di domani”.

Le scelte tra i pali per Milan-Sassuolo

In conferenza stampa a Pioli è stato anche chiesto di un possibile cambio tra i pali in vista di domani, a causa delle prestazioni non eccellenti di Ciprian Tatarusanu. Ma pare che il tecnico non intenda fare stravolgimenti.

“In questo momento i nostri avversari stanno concretizzando le poche occasioni con percentuali altissime. Però va detto che stiamo concedendo di più del solito, ed il portiere spesso non riesce a metterci una pezza. Per me conta sempre il collettivo, dobbiamo difendere meglio a partire da domani”.

Esclusa la presenza del neo acquisto Devis Vasquez: “Sta lavorando bene ma non lo vedo ancora pronto per giocare”.