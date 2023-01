Zaniolo, arriva l’annuncio di Mourinho sul suo futuro

Il tecnico della Roma ha parlato in conferenza stampa si è espresso in maniera chiara sulla situazione legata al suo calciatore

In questi ultimi giorni ha tenuto banco la situazione legata a Nicolò Zaniolo, con il calciatore che ha chiesto la cessione alla Roma e con il Milan che ha provato a inserirsi per chiudere l’affare e portarlo in rossonero.

La speranza di Paolo Maldini e di Ricky Massara, che aveva avuto il giocatore alla Roma, era di riuscire a consegnare il 23enne a Stefano Pioli come rinforzo offensivo per gennaio. Un giocatore con le caratteristiche come le sue avrebbe fatto molto comodo al Diavolo, ma non c’erano le condizioni per un accordo col club capitolino

La società rossonera ha allora deciso di non proseguire nella trattativa e ha comunicato alla Roma che non avrebbe rilanciato. L’unica offerta ufficiale sul tavolo dei lupi per Zaniolo è arrivata dalla Premier League e l’ha fatta il Bournemouth, ma il calciatore non ha voluto accettare. Tutto fa pensare dunque che il classe ’99 concluderà la stagione con i giallorossi.

Mourinho spiega la situazione in conferenza stampa

La permanenza del ragazzo nella Capitale, almeno per i prossimi sei mesi, è stata confermata dallo stesso Josè Mourinho. Lo Special One ha parlato nella conferenza stampa di vigilia di Napoli-Roma e ha rilasciato alcune dichiarazioni anche su Zaniolo.

Queste le parole dell’allenatore: “Purtroppo sembra che ho ragione io. Purtroppo quello che ho detto dopo lo Spezia (che sarebbe rimasto) sembra che stia diventando realtà. Perché purtroppo? Perché è un mese che il calciatore dice di voler andare. Martedì era un allenamento opzionale. Tutti i giocatori che non hanno giocato a La Spezia si sono allenati, tanti sono venuti in campo comunque. Questi sono i giocatori che vogliono gli allenatori. Anche chi non gioca deve pensare che la squadra potrebbe aver bisogno di lui”.

Mourinho ha poi ancora aggiunto sulla questione: “Se un calciatore dice sempre a tutti che non vuole vestire la maglia della Roma, io devo dire purtroppo. La situazione ideale è che il calciatore sia felice. Io ho detto che mi aspettavo la sua permanenza, ma ad oggi aggiungo purtroppo. Oggi dico nuovamente che Zaniolo non sarà a disposizione, che ci concentriamo sulla partita e che il mio focus è sui giocatori che ci saranno. Non è il caso di Zaniolo”.

“Io voglio giocatori che vogliono essere una squadra. Zaniolo ha detto a tecnico, società e compagni: non voglio giocare nella Roma, non voglio vestire la maglia della Roma, non voglio giocare e allenarmi col gruppo”. #Zaniolo #Mourinho #DAZN pic.twitter.com/AJWYxubJkL — DAZN Italia (@DAZN_IT) January 28, 2023

Zaniolo aspetta il Milan?

Le chance che Zaniolo rimanga quindi a Roma ora sono ora altissime e per lui si prevede anche un provvedimento da parte della società. Difficile ad oggi immaginare se il giocatore avrà ancora spazio in squadra nella seconda parte di stagione. Intanto da Sky, con Paolo Assogna, fanno sapere che il calciatore ha in testa il Milan e che potrebbe quindi aspettare giugno. Servirà comunque uno sforzo dei rossoneri in estate perché il ragazzo allora avrà ancora un anno di contratto con i capitolini.