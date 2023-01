Zaniolo, no al Bournemouth: Roma inferocita, scelta la punizione

La Roma non ha preso bene il rifiuto di Nicolò Zaniolo di trasferirsi in Premier League. Adesso il giocatore rischia grosso. Il possibile provvedimento…

Che caos sta creando il caso Nicolò Zaniolo! Ormai conosciamo bene l’esito degli eventi. Il giocatore dieci giorni fa ha fatto chiara richiesta alla Roma di voler cambiare aria. Smarrito del tutto il feeling con il club e l’allenatore Mourinho! I giallorossi non ci hanno pensato un attimo, e hanno messo sul mercato il talento azzurro. Anche perchè il contratto di Nicolò è ad un solo anno dalla scadenza, e la Roma non ha la minima intenzione di condurlo sino alla fine per poi perderlo a parametro zero.

Il Milan, tra tutti i club interessati, è stato quello che ha convinto Zaniolo. Il giocatore ha mostrato sin da subito la sua totale disponibilità a Paolo Maldini di trasferirsi in rossonero, desideroso di rimanere in Italia e giocare per i colori dei due miti di sempre Kakà e Zlatan Ibrahimovic. Quindi, condizioni personali concordate col Milan: un contratto quadriennale a circa 3 milioni di euro a stagione.

Toccava al Milan convincere la Roma per appropriarsi del gioiello della trequarti. Ma l’offerta, l’unica possibile per i rossoneri, di prestito con obbligo condizionato al raggiungimento della Champions League non ha soddisfatto sino alla fine i giallorossi. Nessun rilancio di Maldini e Massara, bloccati dalla proprietà milanista sugli investimenti. L’unica offerta rimasta, quella davvero convincente, è stata del Bournemouth.

Zaniolo, secco no al Bournemouth

Il Bournemouth ha offerto ben 30 milioni di euro più bonus per l’acquisto immediato e a titolo definitivo di Nicolò Zaniolo. La Roma era prontissima ad accettare, ma ovviamente spetta sempre al giocatore l’ultima parola. Secco no di Zaniolo al club inglese, consapevole che il trasferimento nella suddetta squadra non avrebbe potuto garantirgli la crescita desiderata. Il Bournemouth è terzultimo in classifica in Premier. Di conseguenza è facile prevedere che Nicolò in Inghilterra si sarebbe precluso la possibilità di giocare qualsiasi Coppa Europea, e anzi di dover lottare per evitare la retrocessione.

Gli inglesi gli hanno messo sul piatto un ricchissimo ingaggio di 5 milioni di euro a stagione. Ma nulla da fare! Il desiderio di Zaniolo è rimasto fermo al Milan. Pare dunque che abbia scelto di aspettare i rossoneri, che potrebbero acquistarlo a condizioni nettamente più favorevoli a giugno. La Roma, però, non ha preso affatto bene la scelta del giocatore, e sta già pensando al provvedimento da riservargli.

Zaniolo come Karsdorp

Il Corriere dello Sport spiega che la Roma non ha intenzione di fare passare liscia a Zaniolo la scelta di restare nella Capitale per i prossimi sei mesi. Prima si è autoescluso, poi ha rifiutato l’unica offerta plausibile! E adesso, Tiago Pinto e Mourinho, in accordo con la proprietà, stanno pensando di riservare all’azzurro lo stesso trattamento attuato con Karsdorp. Ovvero quello di farlo allenare per tutta la settimana con la squadra salvo poi non convocarlo mai per gli impegni ufficiali.

Uno scenario più che probabile! Più difficile, invece, spiega il Corriere, che la Roma decida di escluderlo totalmente dal gruppo come fatto con Bianda e Coric. Intanto, come riporta Sky Sport, stamattina Nicolò Zaniolo era con la squadra a Trigoria per svolgere l’allenamento mattutino. Scopriremo in questo weekend di Serie A se l’attaccante verrà escluso dalla lista dei convocati, e quindi la punizione sarà davvero e subito messa in pratica.