Calciomercato Milan, colpo in Croazia: è un esterno goleador

Il Milan ha messo gli occhi su un giovanissimo talento croato che sta disputando una grande stagione: anche un’altra italiana lo vuole.

Il reparto scouting del Milan lavora intensamente per portare in rossonero alcuni giovani che possano rappresentare il futuro del club. Geoffrey Moncada segnala diversi profili a Paolo Maldini e Frederic Massara, con i quali viene poi deciso se formulare o meno offerte.

In questo calciomercato invernale il club rossonero si è limitato all’ingaggio di Devis Vasquez, 24enne portiere colombiano arrivato a sorpresa dal Club Guaranì. Non è escluso che possa arrivare qualcun altro. Nessun colpo eclatante, però magari un giovane promettente.

Un anno fa ad approdare a Milano fu Marko Lazetic, comprato per 5 milioni di euro (bonus compresi) dalla Stella Rossa. L’attaccante 19enne in questa stagione ha cominciato a mostrare le sue qualità con la maglia della Primavera e ha anche debuttato in Serie A nel match pareggiato contro la Cremonese in trasferta. L’esordio assoluto in Prima Squadra era già avvenuto in Coppa Italia contro l’Inter il 19 aprile 2022.

Calciomercato Milan, occhi su un gioiello croato

Uno dei ragazzi che hanno catturato l’attenzione del Milan è Frano Vlasic. Secondo quanto rivelato da Tuttomercatoweb, gli scout rossoneri lo stanno seguendo con grande attenzione.

L’esterno destro classe 2006 milita nel NK Sesvete, un club che possiede un buon settore giovanile. Nel campionato Under 17 ha messo insieme 14 gol in 15 presenze, un rendimento davvero straordinario e che lo rende il capocannoniere. Non poteva poteva passare inosservato.

Oltre al Milan, in Italia c’è anche il Lecce che sta studiando la possibilità di ingaggiare Vlasic. Si tratta di un giocatore veloce e dotato tecnicamente. I numeri dimostrano che ha un ottimo feeling con il gol. Sembra un ragazzo veramente interessante e sul quale potrebbe valere la pena di investire. Meglio farlo ora che attendere che il prezzo salga e che la concorrenza di qualche big europea ostacoli l’operazione.