Calciomercato Milan, l’acquisto ora è urgente: Maldini riapre i colloqui

Secondo il giornalista di mercato il Milan è pronto a riaprire i colloqui per il giocatore. La sconfitta contro il Sassuolo ha pesato nettamente…

Contro la Lazio sembrava si fosse toccato il punto più basso, ma in realtà la disfatta di oggi contro il Sassuolo ha superato di gran lunga la delusione e l’amarezza della scorsa settimana. Quello che è accaduto a San Siro è disastroso, non ci sono altre parole per descrivere l’attuale momento del Milan. Un disastro! I cinque gol subiti sono la prova di una squadra debole sotto ogni punto di vista. Smarrita e depressa.

Stefano Pioli sembra aver perso il controllo tattico e di comunicazione dei suoi ragazzi. Le colpe non possono di certo essere riposte tutte nell’allenatore, ma è chiaro che quando una squadra gira male la prima responsabilità è di chi la guida. Ci sono però altri fattori che possono essere ritrovati in questa insicurezza, come l’avere tra i pali un portiere che non trasmette garanzie ai suoi compagni. I numeri parlano chiaro. Con Tatarusanu in porta il Milan ha subito ben diciotto gol nelle ultime quattro partite. E’ la squadra di Serie A con più reti prese in questo inizio anno.

Dati sconvolgenti, e che ovviamente stanno portando a delle valutazioni serie la dirigenza rossonera!

Milan, quando rientra Maignan

E’ indubbio, senza Mike Maignan in porta mancano sicurezza e leadership a tutta la squadra. I giocatori rossoneri sembrano anzi impauriti, consapevoli di non poter contare su un portiere di grande affidabilità là dietro. Non che Ciprian Tatarusanu sia un dilettante, ma è evidente che non può garantire prestazioni da portiere di una big. E intanto il Milan continua a soffrire, consapevole che Maignan ne avrà forse ancora per un mese prima ritornare in campo.

Gli esami hanno dimostrato che il recupero dall’infortunio al polpaccio procede abbastanza bene. Il Presidente Scaroni ha affermato che il portierone francese ci sarà quando il Diavolo sarà chiamato a giocare la Champions League. Sarà davvero così? Il Milan affronterà il Tottenham il 14 febbraio a San Siro. Magic Mike sarà tra i pali a difendere la porta? Ovviamente è grande la speranza, ma non ci sono certezze al momento.

Siamo sicuri che il mese di febbraio sarà quello giusto per il rientro dell’ex Lille. Il problema è capire come il Milan potrà affrontare le prossime gare senza un portiere all’altezza. Secondo il giornalista di mercato, Paolo Maldini e Frederic Massara sono pronti a mobilitarsi in questi ultimi giorni di mercato. L’obiettivo è sempre lo stesso!

Milan, si riaprono i colloqui

Ormai è risaputo che il Milan ha trovato l’accordo con Marco Sportiello per il suo arrivo a parametro zero in estate. Con la situazione attuale, però, Maldini e Massara hanno provato nelle settimane scorse ad anticipare l’operazione, e quindi ad acquistare il portiere dall’Atalanta in questo gennaio. Un’operazione che, col senno di poi, andava fatta immediatamente. Forse la situazione attuale sarebbe diversa!

La Dea, come raccontato nei giorni scorsi, ha però alzato un muro chiedendo una cifra tra i 5 e i 7 milioni di euro per lasciar partire Sportiello. Il club rossonero non c’è stato, ma le cose sono pronte a cambiare nelle prossime ore. Difatti, come riportato da Nicolò Schira, dopo la sconfitta contro il Sassuolo, il Milan è intenzionato a riaprire i colloqui con l’Atalanta per ingaggiare il portiere italiano entro il 31 gennaio. Non ci resta che attendere per avere novità concrete in merito.