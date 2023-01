Colpo Milan: via in estate per 30 milioni

Non c’è solo l’esterno sul taccuino del Milan. I rossoneri potrebbero acquistare anche un centravanti la prossima estate. Ecco la situazione

Sono i giorni di Nicolò Zaniolo e del possibile arrivo di un esterno di destra. Il calciomercato di gennaio molto probabilmente si chiuderà senza colpo ma la strada appare davvero tracciata.

Paolo Maldini e Frederic Massara sono intenzionati a mettere le mani su un calciatore che possa far fare il salto di qualità sulla destra. E’ evidente che né Junior Messias né Alexis Saelemaekers hanno convinto e che il Milan abbia voglia di fare un salto di qualità nel ruolo.

I tifosi sognano l’ala destra ormai da tempo, da tanti anni. In estate e ad intermittenza in questi giorni di gennaio, i sostenitori rossoneri hanno sperato di poter vedere con la maglia del Diavolo, Hakim Ziyech. Non è una prima scelta al Chelsea e al Mondiale, con il Marocco, ha dimostrato di poter essere ancora importante. Il suo stipendio, però, è considerato troppo alto. Nelle ultime settimane si sono fatti i nomi anche di Saint Maximin e del giovane Osorio. La strada, dunque, appare davvero tracciata. In estate il Milan avrà di certo un esterno diverso da Messias e Saelemaekers.

Nuovo attaccante

Il calciomercato dei prossimi mesi dovrebbe, però, ripartire anche da un nuovo centravanti. Né Rebic né Origi si sono dimostrati all’altezza della situazione e Zlatan Ibrahimovic, verosimilmente, appenderà gli scarpini al chiodo. Il solo Giroud, chiaramente, non può bastare.

Serve un nuovo attaccante su cui fare affidamento, che garantisca un numero importante di gol. Paolo Maldini e Frederic Massara stanno setacciando il mercato alla ricerca del profilo giusto. Guardare in Francia è stata sempre un’ottima idea. Dalla Ligue 1 potrebbe davvero arrivare il giocatore giusto.

C’è il prezzo

Nelle settimane scorse si è fatto più volte il nome di Elye Wahi. Il centravanti, che lo scorso 2 gennaio ha compiuto 20 anni, ha realizzato, fino a questo momento, in stagione, sette gol in diciotto partite con la maglia del Montpellier. La punta, cn un contratto in scadenza il 30 giugno 2025, piace davvero a tante squadre. Come riporta ‘FootMercato’, Wahi sarebbe stato seguito da Arsenal e Tottenham, oltre cha Marsiglia e altri club di Ligue 1. In inverno non si muove ma in estate può fare le valigie per 30 milioni di euro.