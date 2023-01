Giroud: “Abbiamo perso solidità. Bisogna fare di più, anche i giovani”

L’attaccante rossonero ha commentato la pesante sconfitta e il momento difficile della sua squadra: serve ancora più impegno

Il Milan cade clamorosamente e pesantemente anche in casa contro il Sassuolo e invece di reagire sprofonda nel baratro. I rossoneri perdono 2-5 contro la formazione emiliana e ora la crisi può considerarsi totale.

La squadra di Stefano Pioli voleva lasciarsi alle spalle il periodo negativo e era partita bene un gol di Giroud, che però è stato annullato dal Var. A quel punto sono arrivate le solite disattenzioni difensive che hanno portato il Sassuolo sullo 0-2. Il gol, stavolta regolare, di Giroud illude i tifosi rossoneri perché poi arrivano altre tre reti dei neroverdi.

A nulla serve l’eurogol di Origi che chiude la partita sul 2-5 e sancisce la terza sconfitta consecutiva per il Diavolo. Alcuni calciatori sono andati a chiedere scusa sotto la curva, che però ha applaudito per la maggior parte. Pochi fischi durante la partita dallo stadio, anche perché c’è il derby ed è il peggior momento per disunirsi.

Ad analizzare questo momento difficile è arrivato a Olivier Giroud. Il centravanti francese ha provato a dare la carica ai suoi ma non c’è riuscito. Queste le sue parole a Dazn a fine gara: “E’ un momento difficile ma dobbiamo stare uniti ora. Abbiamo visto che abbiamo il sostegno fantastico dei tifosi e vogliamo dare tutto sul campo perché loro meritano di più”.

Giroud spiega che serve uno sforzo in più da parte di tutti

Giroud ha poi provato a spiegare i motivi di questi black out: “Sì, in questo momento ho la sensazione che tutte le cose non vanno nel verso giusto. Dobbiamo fare di più, lavorare di più e essere più concentrati. Oggi abbiamo fatto due gol in fuorigioco per poco. Tutto non va bene ora.

“Vogliamo far bene ma non è abbastanza. Quando subiamo un attacco degli avversari andiamo troppo in difficoltà. Abbiamo perso la solidità, che era la nostra forza l’anno scorso. Subivamo pochi gol prima. Non voglio parlare dei giocatori che mancano, ma è vero che conta anche quello. I giocatori che sono qui devono fare di più e anche io. Abbiamo l’occasione di alzare il livello nel derby e c’è anche la Champions. Spero che faremo molto meglio di adesso”.

Il classe ’86 ringrazia i tifosi e si proietta subito verso il futuro: “Sono molto orgoglioso del sostegno dei nostri tifosi. Anche contro la Lazio non ho vai visto questo sostegno dopo un 4-0. Dobbiamo dare tutto sul campo per reagire al più presto. Da quando sono qua è il momento più difficile. Possiamo sbagliare ma è più importante la reazione. Anche chi è giovane deve fare di più, nella testa e nell’approccio”.