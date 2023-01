Highlights Milan-Sassuolo 2-5, la sintesi del match di Serie A (VIDEO)

Gli highlights di Milan-Sassuolo, la partita della 20^ giornata di Serie A andata in scena alle 12:30 del 29 gennaio 2023

Il Milan soccombe sotto i colpi del Sassuolo. Che, in piena crisi, sovrasta i rossoneri e porta a casa tre punti pesantissimi con un risultato pazzesco: 5 a 2 in favore dei neroverdi, in rete per tre volte nel primo tempo.

I rossoneri erano riusciti ad accorciare con la rete bellissima di testa di Giroud, l’unico a salvarsi in un pomeriggio indimenticabile in negativo. Prestazione imbarazzante della difesa, che ha sbagliato tutto quello che si poteva sbagliare, sia come singoli che come collettivo: un problema che non riguarda soltanto la linea di difesa ma di tutta la squadra.

Il primo tempo

Eppure la squadra non ha iniziato male: rispetto alle ultime uscite, l’approccio al match è stato decisamente positivo. Tant’è che proprio Giroud, su assist di Theo Hernandez da sinistra, aveva trovato la rete del vantaggio: gol annullato dal VAR per fuorigioco. L’ultimo lampo di un Milan che poi al 20′ era già sotto di due reti, proprio come accaduto nelle ultime partite: in gol Defrel prima e Frattesi poi. Dopodiché la rete del 2-1 di Giroud, stavolta cancellata da Berardi che, di testa, indisturbato, sugli sviluppi di un calcio d’angolo trova il 3-1. Che è anche il risultato a fine primo tempo.

Il secondo tempo

Nella ripresa Pioli cambia subito: dentro Leao (rimasto fuori a sorpresa dai titolari), fuori De Ketelaere (titolare dopo 4 mesi). Ma non appena rientrati in campo, Calabria si lascia superare alle spalle da Laurienté, che entra in area e poi viene abbatutto: rigore, e lo stesso Laurienté realizza. Sul 4-1 iniziano i mugugni dei tifosi, ma il Milan non reagisce, anzi: Henrique trova addirittura il 5-1, con i fischi di San Siro che diventano l’abbandono a più di 10′ dalla fine degli spalti. Entra Origi che, con un destro a giro bellissimo, trova la rete del definitivo 5-2.