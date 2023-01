Milan, Pioli ora ha in mente un cambio: “Ci sto pensando”

L’allenatore rossonero sta riflettendo seriamente al cambio di modulo: possibile una modifica già domenica nel derby con l’Inter

Non conosce fine il periodo no del Milan, che oggi è incappato in nell’ennesima pesante sconfitta in casa contro il Sassuolo di Alessio Dionisi. I rossoneri hanno concesso altri cinque gol e ora la situazione è davvero delicata.

Dopo il 4-0 dell’Olimpico contro la Lazio, la squadra di Pioli subisce una nuova imbarcata e anche stavolta ci sono i soliti errori di concentrazione in difesa. Il Diavolo ha ormai definitivamente perso quella solidità che lo contraddistingueva, come ammesso anche da Olivier Giroud a fine gara. Ora le certezze sono ancora di meno e quel che preoccupa è che c’è una seconda parte di stagione da affrontare.

In questo modo i rossoneri non possono continuare, perché già la classifica comincia a peggiorare in maniera significativa, visti i sorpassi di Inter e Atalanta. Oggi giocheranno anche le romane e c’è il forte rischio di ritrovarsi momentaneamente anche fuori dalla zona Champions. A breve si torna poi in campo anche in Europa e ci sarà il Tottenham. Tutto ciò non rasserena Stefano Pioli, che ora ha in mente di dare un segnale.

Pioli può cambiare modulo

Il tecnico rossonero ha commentato la sconfitta contro i neroverdi al termine della sfida ai microfoni di Dazn e ha risposto in maniera chiara alla domanda su un eventuale cambio di modulo.

L’allenatore si è accorto che in questo modo la squadra sta subendo davvero troppo e non riesce a trovare equilibrio. I 12 gol incassati solo nelle ultime tre partite fanno riflettere e inoltre fra una settimana esatta c’è di nuovo il derby con l’Inter. Urge trovare una soluzione e Pioli ci sta pensando seriamente.

Queste le sue parole a riguardo: “Abbiamo il derby, lavoreremo al meglio perché vogliamo reagire e uscire da questo momento. Sto pensando sicuramente a tante cose. Tutto quello che funzionava in questi anni non sta funzionando nell’ultimo mese: per cambiare i risultati qualcosa bisogna modificare. Prenderò le decisione che riterrà opportune per rendere la squadra più compatta, equilibrata e con maggiori energie”.

Si passa al 4-3-3 per il derby?

Luigi Di Biagi, presente negli studi di Dazn, ha espresso la sua dopo l’intervento del mister. A suo modo di vedere quel cambio può coincidere con il passaggio al 4-3-3. L’allenatore emiliano ha spesso alternato i due sistemi di gioco nella sua carriera e questa sembra la mossa più probabile. Il Milan al momento non può permettersi il trequartista e ha bisogno di una mezzala in più che rincorra gli avversari in fase di non possesso. Chissà che tra una settimana non si possa vedere questo cambio.