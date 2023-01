ML – Sergiño Dest salta Milan-Sassuolo: il motivo

Dest non è a disposizione di mister Pioli per Milan-Sassuolo: un infortunio gli impedisce di poter prendere parte alla partita.

Stefano Pioli non è molto fortunato in questa stagione. Sono tanti gli infortuni che stanno colpendo la sua squadra e questo è un problema che andrà risolto. Troppi i guai muscolari capitati ai giocatori rossoneri.

Secondo quanto appreso da MilanLive.it, Sergino Dest non sarà a disposizione del mister per il match di campionato Milan-Sassuolo in programma dalle ore 12:30. Il terzino americano ha rimediato un affaticamento muscolare e non sarà neppure in panchina.

Un infortunio che sicuramente dispiace a Pioli, che ha nell’ex Ajax un’arma in più da giocarsi a partita in corso in caso di necessità. Con la sua velocità e la sua propensione offensiva può essere utile. Inoltre, va considerato che Davide Calabria e Theo Hernandez rientrano da dei problemi fisici e avere Dest in panchina avrebbe fatto comodo.

Dest-Milan: le condizioni del riscatto

Il terzino statunitense è stato l’ultimo colpo del Milan nell’ultimo calciomercato estivo. Dopo il serio infortunio muscolare capitato ad Alessandro Florenzi, la dirigenza doveva porre rimedio prendendo un altro giocatore che potesse occupare quel ruolo. La scelta è ricaduta su di lui, ormai fuori dai piani del Barcellona.

Paolo Maldini e Frederic Massara hanno concordato con il club catalano un prestito con diritto di riscatto fissato a 20 milioni di euro. Si tratta di una cifra molto alta e oggi è impensabile che il Milan decida di esercitare l’opzione di acquisto. Il rendimento di Dest non sta affatto convincendo e non ci sono, al momento, i presupposti per pensare a una sua permanenza.

Inoltre, bisogna considerare che l’ex Ajax percepisce uno stipendio da 3,5-3,8 milioni netti a stagione. Dovrebbe rivedere le sue pretese economiche in caso di eventuale trattativa per rimanere a Milano.