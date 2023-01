ML – Incontro fra Maldini, Massara, Furlani e Pioli: analisi e riflessioni sul momento difficile

La nostra redazione ha appreso novità fondamentali sull’incontro tra Maldini, Massara e Furlani andato in scena oggi, dopo la sconfitta contro il Sassuolo!

Il Milan è caduto troppo in basso! La sconfitta di oggi contro il Sassuolo ha superato per delusione e amarezza quella contro la Lazio all’Olimpico. I neroverdi non vincevano in campionato da ottobre scorso, oggi sono tornati ai tre punti contro una squadra fantasma. E’ questo il Milan adesso, un gruppo di giocatori svuotati e assenti. Il campo parla, così come parlano i numeri. Due punti in quattro partite, e diciotto gol subiti! E un gioco che non esiste più!

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da AC Milan (@acmilan)



Stefano Pioli viene additato come primo colpevole, ma è evidente che non sia soltanto un problema tattico, anzi, forse non lo è per niente! C’è qualcosa che non va, di serio, nella testa e nelle motivazioni dei rossoneri. Bisogna trovare quanto prima una via d’uscita a questo buio pesto. L’allenatore dopo la sconfitta ha dichiarato che farà di tutto per aiutare i suoi giocatori, sia da un punto di vista morale che tattico, cambiando magari modulo per coprire i tanti spazi lasciati da questa formazione che ha perso le misure!

Basterà? Serve un’inversione di rotta. Lo ha ben capito la dirigenza del Milan, che oggi a fine partita si è riunita in un lungo incontro per parlare della situazione. MilanLive.it ha raccolto novità importanti in merito a quanto si sono detti Maldini, Massara, Furlani e Pioli oggi.

Milan, riunione della dirigenza: cosa si sono detti

A riportare la notizia dell’incontro prolungato tra Paolo Maldini, Frederic Massara, Giorgio Furlani e Stefano Pioli è stata Sky Sport. Ma la nostra redazione ha raccolto informazioni importanti sul contenuto del dialogo tra il Direttore Tecnico, il Direttore Sportivo, l’Amministratore Delegato e l’allenatore del Milan. Nello specifico, i quattro rossoneri si sono riuniti per analizzare la partita, la sconfitta nel suo senso più profondo. Nessun discorso sull’allenatore, o su qualcosa da dire a Stefano Pioli.

Una pura analisi da cui trarre spunti o riflessioni, di qualsiasi genere. Perché ogni elemento in questo momento delicato è utile per uscire prima possibile da una situazione che non piace a nessuno e che sta portando tanta sofferenza. Ricordiamo che la prossima gara da affrontare sarà il derby di campionato contro l’Inter. Un impegno che potrebbe rappresentare il vero crocevia della stagione dei rossoneri. Un’occasione da cogliere per dare la netta scossa, o che potrebbe dare la mazzata definitiva agli obiettivi del Milan.

Dipende tutto dalla reazione che avrà il Diavolo a questa situazione, dal modo in cui deciderà di rialzarsi senza più trovare alibi!