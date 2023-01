Sky – Milan, cessione last-minute: doppia proposta

La sessione invernale di mercato potrebbe ancora riservare qualche sorpresa. I rossoneri hanno ricevuto una doppia proposta per la cessione

La sessione invernale di calciomercato sta per entrare nel vivo. Sono gli ultimi giorni di trattative prima dello stop del prossimo 31 Gennaio. Anche il Milan è tra i protagonisti: possibile cessione last minute. Ai rossoneri è arrivata una doppia proposta.

Mentre Stefano Pioli e i suoi ragazzi sono concentrati sul campo e sulla importante sfida contro il Sassuolo, per Maldini e il resto della dirigenza rossonera il focus sono le ultime ore di mercato. Il 31 gennaio alle ore 20 chiuderà la sessione invernale, e come da tradizione è corsa ai colpi e agli affari last minute.

In casa rossonera, si sperava che la “ciliegina” potesse essere Zaniolo, in rotta con l’ambiente giallorosso e tentato dall’opzione Milan. Nelle ultime ore però sembra sempre più probabile che il tentativo, Bournemouth e Roma permettendo (che continuano a spingere per un trasferimento in Premier immediato), sia più probabile in estate. Intanto nelle ultime ore crescono le voci che vorrebbero i rossoneri interessati a Dario Osorio, diciannovenne attaccante dell’Universidad de Chile. Il mercato in entrata, quindi, potrebbe riservare qualche sorpresa da qui alla fine.

I rossoneri, però, sono al lavoro anche sul mercato in uscita e in particolare sul tentare di sfoltire la rosa a disposizione di Stefano Pioli. Sono tanti i giocatori che hanno bisogno di trovare maggiore minutaggio altrove, soprattutto giovani che con la pesante maglia del Milan addosso, tanti campioni davanti e uno stadio difficile come San Siro difficilmente riuscirebbero a crescere nel modo giusto in rossonero.

Lazetic possibile partente: due proposte per i rossoneri

Tra i giocatori che potrebbero lasciare Milano per trovare maggiore fortuna altrove c’è anche Marko Lazetic. Il diciannovenne attaccante serbo, arrivato dalla Stella Rossa Belgrado, non è riuscito a trovare spazio in rossonero, complice i tanti campioni della rosa a disposizione del tecnico. Lazetic ha collezionato appena 390 minuti in stagione: ha giocato otto partite segnando 5 gol con la Primavera rossonera, ma ha ottenuto solo una presenza in Prima Squadra, con appena otto minuti giocati.

Troppo poco per il classe 2004, che ha bisogno di giocare per crescere e dimostrare di potere rientrare in pianta stabile nelle rotazioni della prima squadra. Il giocatore potrebbe uscire in prestito sino a fine stagione per trovare una maggiore continuità. I rossoneri avrebbero già, secondo quanto riportato da Sky Sport, ricevuto due proposte, Si tratta di due club che offrirebbero al giocatore una buona vetrina internazionale, gli Young Boys e il Basilea. Marko Lazetic potrebbe quindi uscire nelle ultime ore di mercato. Manca poco alla fine del mercato, e Maldini e Massara sono al lavoro per garantire a Pioli una rosa competitiva per il presente, ma soprattutto per il futuro.